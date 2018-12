—A favor. Pero que se entienda bien: no soy un militante pro aborto. No soy abortero. Tengo dos hijos, adoro a mis hijos. Mi mujer tiene otros dos hijos de su primer matrimonio a los cuales adoro. Tengo un amor por la vida infinita. Es más importante el por qué estoy a favor que decir que estoy a favor. Si uno se considera una persona con sensibilidad se debería expresar a favor porque las chicas que mueren por abortar no son las chicas de clase media para arriba, son las que no tienen recursos y se meten cualquier cosa con tal de abortar. Penalizar el aborto es promover el aborto clandestino. Y no seamos hipócritas, no hay nadie preso por abortar. Es reconocer una realidad.