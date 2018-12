-Con seguridad ellos persiguen objetivos que están muy lejos de los que tienen las personas que peor la están pasando en nuestro país. Hay una enorme mayoría de argentinos que todos los días se esfuerza por llegar a fin de mes y no corta calles ni usa métodos extorsivos. Que quiere construir una Argentina de paz y abierta al dialogo. Y siempre me van a encontrar dispuesta para eso. Nuestro Gobierno es un Gobierno de diálogo. Los argentinos pueden estar tranquilos y tener claro que los programas sociales y el acompañamiento que reciben no se los deben a nadie, ni a punteros, ni a movimientos, ni a ninguna persona que quiera usarlos de rehén. Son su derecho. La mayoría de las veces pretender cortar el tránsito o acampar en la 9 de Julio responde a una cuestión política de algún dirigente, no a la genuina preocupación por la situación de los sectores más vulnerables. Es una extorsión. Nuestra atención es con la realidad más vulnerable y no con la especulación política. Si vamos a pensar mejores soluciones para las políticas sociales que llevamos adelante, las puertas del Ministerio siempre están abiertas. No aceptamos la extorsión como método ni el uso clientelar o partidario de la política social.