El funcionario habló durante la reunión anual del Comité Latino Americano de Asuntos Financieros en un hotel de Recoleta. Allí lo escuchaban economistas de toda la región, incluyendo Guillermo Calvo, Andrés Velazco (London School of Economics), Guillermo Perry (ex BID), Augusto de la Torre (ex Banco Mundial), Pablo Guidotti (Di Tella) y Liliana Rojas Suárez (presidente de CLAAF), entre otros.