– Algunos economistas alertan que la recuperación de los salarios puede ser peligrosa, porque conspira contra la necesidad de que no vuelva a atrasarse el tipo de cambio, y se afectaría más el empleo…

– El tipo de cambio no puede volver a atrasarse, porque sino viene el default. Por eso creo que es ridículo elegir un modelo donde no haya un objetivo de tipo de cambio real, cuando la inflación se mantiene alta. Ahora estamos cerca de caer en una nueva cesación de pagos. No se puede desenganchar la suba de la cotización del dólar de la tasa de inflación. Si la devaluación es del 100% la inflación se acelera al 40%; pero en 2019 con una suba piso esperada del IPC del 25% la corrección cambiaria deberá ser similar porque se agregarán aumentos de tarifas de los servicios públicos y de otros costos que no son productos del tipo de cambio.