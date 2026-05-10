Explosión en mina de Cucunubá deja cuatro trabajadores atrapados: gobernador confirma emergencia

Equipos de rescate y organismos de emergencia adelantan labores de búsqueda en la mina Las Quintas, en Cucunubá. - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó una emergencia presentada en la noche de este sábado 9 de mayo en una mina ubicada en la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá.

De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario departamental, la situación se originó tras una explosión en la mina Las Quintas, donde actualmente se reportan cuatro trabajadores atrapados al interior del socavón.

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Las personas identificadas por las autoridades son Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

Organismos de emergencia fueron desplegados en la zona

A través de sus redes sociales, el gobernador informó que diferentes organismos de socorro y atención de emergencias hacen presencia en el lugar para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

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“Al finalizar la tarde de este sábado se ha presentado una explosión en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá. Por ahora se reportan cuatro trabajadores atrapados”, escribió el mandatario.

Asimismo, indicó que en la zona se encuentran unidades de Bomberos de Ubaté, ambulancias con personal médico y organismos especializados en atención de emergencias.

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También participan el Grupo de Rescate Minero, la Policía y la Alcaldía municipal en las labores coordinadas para atender la situación.

El gobernador señaló además que desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se mantiene comunicación permanente con el municipio y con el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la emergencia y coordinar la respuesta institucional.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la emergencia a través de sus redes sociales. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Autoridades continúan monitoreando la situación

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre las condiciones de salud de los trabajadores atrapados ni sobre las posibles causas de la explosión registrada en la mina.

Los organismos de socorro continúan desarrollando las labores de rescate y evaluación en el área afectada, mientras se mantiene el monitoreo de las condiciones dentro del socavón.

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La emergencia ocurre en medio de las recientes alertas por accidentes mineros registrados en la provincia de Ubaté, una de las zonas con tradición minera en el departamento de Cundinamarca.

Unidades de Bomberos de Ubaté apoyan la atención de la emergencia registrada en la vereda Pueblo Viejo. - crédito Bomberos de Ubaté

Tragedia en Sutatausa ocurrió días antes

La emergencia en Cucunubá se conoce pocos días después del accidente registrado en una mina del municipio de Sutatausa, donde una explosión dejó nueve trabajadores fallecidos y varios más lesionados.

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Los hechos ocurrieron en la mina La Ciscuda, ubicada a 73 kilómetros de Bogotá. Según informó la Agencia Nacional de Minería, seis trabajadores que habían quedado atrapados lograron ser rescatados con vida y trasladados al hospital de Ubaté.

Las autoridades señalaron que la explosión habría sido provocada, al parecer, por una acumulación de gases dentro del socavón. En el momento de la emergencia se encontraban 15 mineros en el lugar.

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Los trabajadores rescatados fueron identificados como Javier Garnica Fresneda, Luis Alberto Ávila Hoyos, Jorge Tardely Ramírez, Luis Eduardo Castellanos Infante, Hugo Caicedo Peña y Wilson Sarmiento.

La Agencia Nacional de Minería confirmó además que el socavón donde ocurrió el accidente era operado por Carbonera Los Pinos S.A.S.

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La explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos de Sutatausa ocurrió por una acumulación de gases, según versiones oficiales preliminares - crédito Bomberos Cundinamarca

Gobernación destacó respuesta institucional en Sutatausa

Tras la tragedia registrada en Sutatausa, la Gobernación de Cundinamarca informó que activó protocolos de atención junto con la Agencia Nacional de Minería, autoridades municipales y organismos de socorro.

En las labores participaron Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Ejército Nacional y equipos técnicos de gestión del riesgo, que adelantaron operaciones de búsqueda, ventilación y control de gases al interior de la mina.

El director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, William Rozo, señaló que desde el primer momento se coordinó la respuesta interinstitucional y el acompañamiento técnico en el territorio.

Además de las labores de rescate, las autoridades informaron que la Cruz Roja brindó acompañamiento psicosocial a las familias de las víctimas y a las personas afectadas por la emergencia.