– Hay cada vez más economistas, no necesariamente de partidos de la oposición, que alertan que con este escenario se llegaría a diciembre de 2019 con una cantidad de asignaturas pendientes y nudos por desatar que serían muchos más complejos que los que recibió Cambiemos a fines de 2015, ¿comparte plenamente esa perspectiva?

– No sé, hay que ver. Lo que creo que no va a ser muy distinta, pero si va a ser más difícil o no dependerá en un año de lo que haga la política económica y cuánto esté asociada a la desesperación electoral. Hoy no me animaría a hacer una comparación. Sí comparto que vamos a tener una fragilidad económica similar a la de 2015.