-Cuando definimos con el Banco Central el target de crecimiento cero de la base monetaria no teníamos tan claro si sería suficientemente restrictivo. Porque eso depende también de la demanda de moneda. Y eso es un factor difícil de estimar. Pero está claro que si la política monetaria se vuelve muy restrictiva, la consecuencia es una apreciación del tipo de cambio. Y en esa instancia, como sucedería en los próximos días, el Central puede salir a comprar dólares y de esa forma inyectar pesos en la economía. De todas formas, hay que tener cuidado que esa mayor cantidad de pesos que se vuelcan al mercado no generen mayor inflación. Pero en principio no hay ninguna obligación de retirar esos pesos del mercado, siempre y cuando se hayan emitido para comprar dólares y evitar que siga cayendo el tipo de cambio.