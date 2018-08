Sin embargo, existe una brecha de precios cercana al 12% con los precios que se pagan en las estaciones de servicio del interior del país. Incluso, en las ciudades más pequeñas, el litro de nafta premium ronda los $ 40. "La diferencia de precios entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país no tiene justificaciones económicas, no tiene que ver ni con el flete ni con la carga impositiva. Son políticas comerciales de las compañía. Es algo que no es nuevo, hace varios años que tenemos estas diferencias de precios, que son importantes", destacó Castellanos. La nafta súper tiene un precio promedio de $ 34 en el interior del país, mientras que en la ciudad de Buenos Aires ronda los $ 29,60.