– ¿Estas medidas no tienden a neutralizar la mejora esperada para el año que viene con la rebaja de impuestos programada en la Ley de Reforma Tributaria? –le preguntó Infobae a Sica.

– Lo que se hizo fue una disminución y una adecuación de los reintegros, porque lo que se tomó en cuenta es que en 2018 iba a ver un impacto por la baja de los impuestos; por tanto los reintegros tenían que haberse adecuado; y también se consideró el efecto macroeconómico de la mejora del tipo de cambio real en un 25%. En 2016 se habían aumentado los reintegros, tanto en las manufacturas de origen industrial (MOI) como de origen agropecuario (MOA) cuando hubo un reclamo porque la paridad cambiaria había quedado atrasada. Se miró mucho y con más cuidado toda la cadena Pyme que tiene mayor cantidad de transacciones para que no se vea afectada; y en algunos sectores que se quiere fomentar, que no son muy exportadores, como el textil, calzado. En el caso de las industrias extractivas y productivas de insumos, ahí hubo una rebaja mayor, y hasta se eliminaron. Y se reincorporaron las devoluciones automáticas para todo el universo Pyme, que es el 80% de las firmas exportadoras y el 20% del monto de las exportaciones, que la AFIP no podía discriminar.