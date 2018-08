Chiesa sostuvo que "no me gustan ni que le saquen ni que le pongan a otros sectores, pero en realidad había un 3% de diferencia que quedaba a favor de la industria procesadora" y destacó que "lo que no hizo el Gobierno fue reimplantar retenciones a otros cultivos. De alguna manera el país necesita que todos pongamos el hombro. Seguimos en el rumbo hacia la eliminación total de este impuesto distorsivo es el camino por dónde tenemos que ir", dijo.