El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, volvió a brindar su particular punto de vista acerca del presente de la economía argentina. "Esto no es una tormenta, esto es una terrible herencia no blanqueada, que puede ser de 70 años o de 12 años, más un mal diagnóstico, un mal asesoramiento, una mala praxis. Y vino el baño de realismo".