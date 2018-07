– ¿Ese esquema de cierre de la economía al capital financiero ha funcionado en el mundo, existen experiencias exitosas?

– Si, montones. Y sigue siendo usado. Chile lo usó durante muchísimos años; Brasil creo que lo sigue usando, sino me equivoco. No soy un experto en regulaciones financieras, pero no está en contra de ser un país emergente. No se trata de un mercado dual de cambios, es distinto, es simplemente un impuesto a las Ganancias, o una retención, o un encaje. Lo usó Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia, para que no le hicieran el "carry trade", invertir en pesos a tasas superiores a la de la devaluación esperada, porque tira el tipo de cambio para abajo. Porque si no el dólar real está a las idas y venidas, en un subibaja que afecta a toda la industria productiva. Yo no soy desarrollista pero si fuera empresario me preocuparía porque un día abundan las importaciones y otro día, cuando quiero exportar, después de haber hecho inversiones, me encuentro con que me tiran el tipo de cambio para abajo; eso hace que para sobrevivir a esa incertidumbre me convierta en lobbista del proteccionismo. Y las autoridades los protegen porque al fin y al cabo los pocos empresarios que quedan son agentes recaudadores de impuestos para la AFIP.