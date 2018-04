Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas: "El ratio actual de deuda/PBI de normal no tiene nada, al día de hoy entre deuda neta y la contingente como cupón de PBI y litigios abiertos en el CIADI, la deuda total sería de USD 327.000 millones, un 62% del PBI", con lo cual no se estaría demasiado lejos del ratio de alerta de 70% que es el consenso".