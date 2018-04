– Lo escuché al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y lo explicó muy bien. La PPP es un buen instrumento para la Argentina. Viene justo en el momento en el que hay una onda mundial en contra, siempre nos pasa lo mismo, pero no tiene nada que ver con el modelo argentino. Nosotros sí lo necesitamos, y la Argentina no es el país promedio. En África las PPP no dieron los resultados que se necesitaban; los británicos, que vienen de 40 años de uso de PPP, ahora encuentran que no es ventajoso; claro en el margen después de que han hecho toda su infraestructura con ese régimen.