Colombia

“Reconozco como nuevo presidente a Abelardo de la Espriella”: Agmeth Escaf acepta derrota de Cepeda

El congresista electo del Pacto Histórico reconoció el triunfo de De La Espriella, pidió garantías para la oposición y llamó al progresismo a no desistir

Guardar
Google icon
Agmeth Escaf se fue con todo contra el Gobierno por pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos - crédito agmethescaf/Instagram
Agmeth Escaf, congresista electo del Pacto Histórico - crédito agmethescaf/Instagram

Agmeth Escaf, congresista electo del Pacto Histórico, reconoció públicamente la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, luego de que la Registraduría Nacional confirmara una coincidencia del 99,997 % entre el preconteo y el escrutinio adelantado por los jueces de la República. El pronunciamiento marca una de las primeras aceptaciones explícitas de la derrota desde sectores cercanos a la campaña de Iván Cepeda.

La información publicada por Caracol Radio señala que Escaf aseguró reconocer “esta derrota electoral”, aunque insistió en que el resultado fue estrecho y no puede leerse como una victoria “contundente” o “aplastante”. Según el congresista electo, la diferencia fue inferior al 1 %, por lo que el nuevo mandatario deberá gobernar entendiendo que el país quedó dividido en dos grandes bloques electorales.

PUBLICIDAD

Reconozco como nuevo presidente al señor Abelardo de la Espriella”, expresó Escaf en su mensaje. También le deseó “mucha sabiduría” para asumir la Presidencia y enfrentar el reto de gobernar un país polarizado tras una segunda vuelta marcada por alta tensión política.

Agmeth Escaf no sintió arrepentimiento por sus palabras contra el candidato presidencial de derecha - crédito @agmethescaf/Instagram/Reuters
Abelardo de la Espriella y Agmeth Escaf - crédito @agmethescaf/Instagram/Reuters

Escaf pide garantías para la oposición

El congresista electo sostuvo que De La Espriella deberá reconocer que más del 50 % del país no votó por él, por lo que tendrá que escuchar y respetar a quienes ejercerán oposición durante su Gobierno. En ese punto, el mensaje de Escaf pasó del reconocimiento electoral a una exigencia política sobre garantías democráticas.

“A él le deseo mucha sabiduría para gobernar un país dividido en dos. Será un reto enorme y espero que esté a la altura del cargo por el bien de Colombia”, señaló el dirigente del Pacto Histórico.

PUBLICIDAD

- crédito Agmeth Escaf﻿/Facebook
Agmeth Escaf, congresista electo del Pacto Histórico - crédito Agmeth Escaf﻿/Facebook

Escaf también pidió que cesen lo que considera señalamientos y persecuciones contra sectores progresistas. En su mensaje, afirmó que el presidente electo debe dejar de perseguir a sus contradictores y garantizar condiciones para quienes harán oposición desde el Congreso y otros escenarios políticos.

Le pido respeto y garantías para los colombianos que le haremos oposición”, agregó. Además, rechazó las listas en las que, según dijo, se acusa a personas de cometer delitos sin aportar pruebas, así como las amenazas apoyadas en potencias extranjeras.

El congresista electo también pidió respeto por el periodismo y garantías para el ejercicio de ese oficio. Para Escaf, el nuevo escenario político debe permitir la convivencia entre sectores distintos, sin amenazas ni intentos de silenciar a quienes piensan diferente.

Llamado al progresismo tras la derrota

Aunque reconoció la derrota de Iván Cepeda, Escaf aseguró sentirse orgulloso por la votación alcanzada por el candidato del Pacto Histórico. Según su lectura, la campaña logró un resultado histórico y lo hizo de manera limpia y austera, pese a no alcanzar la Presidencia.

Agmeth Escaf
Agmeth Escaf, congresista electo del Pacto Histórico - crédito @agmethescaf/X

El congresista electo insistió en que el progresismo no debe desmovilizarse tras el resultado electoral. Por el contrario, llamó a reorganizarse, superar disputas internas y consolidarse como opción política para los próximos años.

Progresistas: ¡a no desistir! Vamos a unirnos más, a dejar el canibalismo a un lado y a crecer como opción política”, concluyó Escaf en su mensaje.

Su pronunciamiento se conoce después de varios días de discusión sobre el escrutinio y el valor del preconteo en la segunda vuelta presidencial. Con la confirmación de la alta coincidencia entre ambos procesos, Escaf optó por reconocer el triunfo de De La Espriella, pero al mismo tiempo dejó planteadas las condiciones que, según él, serán necesarias para una oposición con garantías.

El mensaje resume la posición de un sector del Pacto Histórico que acepta el resultado, pero advierte que el nuevo Gobierno deberá gobernar sin desconocer a quienes votaron por Iván Cepeda y sin cerrar espacios al debate político.

Temas Relacionados

Agmeth EscafAbelardo de la EspriellaPacto HistóricooposiciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De La Espriella propone ajuste fiscal: déficit de 4,8 % en 360 días y crecimiento de 5 %

El programa económico del presidente electo plantea reducir gasto, combatir evasión, vender activos improductivos y activar sectores como energía, agro, turismo e innovación

De La Espriella propone ajuste fiscal: déficit de 4,8 % en 360 días y crecimiento de 5 %

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Con anotación de Daniel Muñoz en el minuto 76, la Tricolor resolvió un partido lleno de opciones desperdiciadas y un rival muy defensivo, lo que llevó al límite el trabajo ofensivo de los cafeteros

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

La Tricolor necesitó un gol para superar a los africanos en Guadalajara, clasificar a los dieciseisavos de final y resolver un partido complicado

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

Mesa Fiscal advierte crisis de finanzas públicas en Colombia y pide ajuste: deuda llegó a 58,5 % del PIB

Expertos de Los Andes, Nacional, Javeriana y Fedesarrollo alertaron que aplazar el ajuste fiscal hará más costosa la corrección de las finanzas públicas

Mesa Fiscal advierte crisis de finanzas públicas en Colombia y pide ajuste: deuda llegó a 58,5 % del PIB

Falsos policías secuestran a firmante de paz y sus hijos en Cauca: robaron camioneta de la UNP

El firmante de paz, sus dos hijos menores y su escolta fueron retenidos en Santander de Quilichao; horas después fueron liberados y denunciaron el robo del vehículo

Falsos policías secuestran a firmante de paz y sus hijos en Cauca: robaron camioneta de la UNP
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

Hijo de Shakira se sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Hijo de Snoop Dogg causó sensación en redes sociales usando la camiseta de la Selección Colombia

Luis Díaz enloqueció a los hinchas del Junior por gesto que hizo en pleno banderazo previo del partido entre Colombia y RD Congo

Deportes

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

Colombia sufrió en Guadalajara, pero aseguró su tiquete a la segunda ronda en el Mundial 2026

Estos son los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026

Este sería el próximo rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026