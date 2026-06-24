“Reconozco como nuevo presidente a Abelardo de la Espriella”: Agmeth Escaf acepta derrota de Cepeda

Agmeth Escaf, congresista electo del Pacto Histórico - crédito agmethescaf/Instagram

Agmeth Escaf, congresista electo del Pacto Histórico, reconoció públicamente la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, luego de que la Registraduría Nacional confirmara una coincidencia del 99,997 % entre el preconteo y el escrutinio adelantado por los jueces de la República. El pronunciamiento marca una de las primeras aceptaciones explícitas de la derrota desde sectores cercanos a la campaña de Iván Cepeda.

La información publicada por Caracol Radio señala que Escaf aseguró reconocer “esta derrota electoral”, aunque insistió en que el resultado fue estrecho y no puede leerse como una victoria “contundente” o “aplastante”. Según el congresista electo, la diferencia fue inferior al 1 %, por lo que el nuevo mandatario deberá gobernar entendiendo que el país quedó dividido en dos grandes bloques electorales.

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“Reconozco como nuevo presidente al señor Abelardo de la Espriella”, expresó Escaf en su mensaje. También le deseó “mucha sabiduría” para asumir la Presidencia y enfrentar el reto de gobernar un país polarizado tras una segunda vuelta marcada por alta tensión política.

Abelardo de la Espriella y Agmeth Escaf - crédito @agmethescaf/Instagram/Reuters

Escaf pide garantías para la oposición

El congresista electo sostuvo que De La Espriella deberá reconocer que más del 50 % del país no votó por él, por lo que tendrá que escuchar y respetar a quienes ejercerán oposición durante su Gobierno. En ese punto, el mensaje de Escaf pasó del reconocimiento electoral a una exigencia política sobre garantías democráticas.

“A él le deseo mucha sabiduría para gobernar un país dividido en dos. Será un reto enorme y espero que esté a la altura del cargo por el bien de Colombia”, señaló el dirigente del Pacto Histórico.

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Agmeth Escaf, congresista electo del Pacto Histórico - crédito Agmeth Escaf﻿/Facebook

Escaf también pidió que cesen lo que considera señalamientos y persecuciones contra sectores progresistas. En su mensaje, afirmó que el presidente electo debe dejar de perseguir a sus contradictores y garantizar condiciones para quienes harán oposición desde el Congreso y otros escenarios políticos.

“Le pido respeto y garantías para los colombianos que le haremos oposición”, agregó. Además, rechazó las listas en las que, según dijo, se acusa a personas de cometer delitos sin aportar pruebas, así como las amenazas apoyadas en potencias extranjeras.

El congresista electo también pidió respeto por el periodismo y garantías para el ejercicio de ese oficio. Para Escaf, el nuevo escenario político debe permitir la convivencia entre sectores distintos, sin amenazas ni intentos de silenciar a quienes piensan diferente.

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Llamado al progresismo tras la derrota

Aunque reconoció la derrota de Iván Cepeda, Escaf aseguró sentirse orgulloso por la votación alcanzada por el candidato del Pacto Histórico. Según su lectura, la campaña logró un resultado histórico y lo hizo de manera limpia y austera, pese a no alcanzar la Presidencia.

Agmeth Escaf, congresista electo del Pacto Histórico - crédito @agmethescaf/X

El congresista electo insistió en que el progresismo no debe desmovilizarse tras el resultado electoral. Por el contrario, llamó a reorganizarse, superar disputas internas y consolidarse como opción política para los próximos años.

“Progresistas: ¡a no desistir! Vamos a unirnos más, a dejar el canibalismo a un lado y a crecer como opción política”, concluyó Escaf en su mensaje.

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Su pronunciamiento se conoce después de varios días de discusión sobre el escrutinio y el valor del preconteo en la segunda vuelta presidencial. Con la confirmación de la alta coincidencia entre ambos procesos, Escaf optó por reconocer el triunfo de De La Espriella, pero al mismo tiempo dejó planteadas las condiciones que, según él, serán necesarias para una oposición con garantías.

El mensaje resume la posición de un sector del Pacto Histórico que acepta el resultado, pero advierte que el nuevo Gobierno deberá gobernar sin desconocer a quienes votaron por Iván Cepeda y sin cerrar espacios al debate político.