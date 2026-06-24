CONCAMIN y cámaras del transporte se deslindan de bloqueos del 24 de junio; Segob confirma acuerdo con AMOTAC

Transportistas amenazan con realizar un paro en carreteras principales de México (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y las principales organizaciones del sector autotransporte rechazaron cualquier participación en las movilizaciones y posibles bloqueos anunciados para el próximo 24 de junio en distintas carreteras del país.

A través de un posicionamiento conjunto, la CONCAMIN, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) marcaron distancia de cualquier acción que afecte la movilidad.

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“Manifestamos que no participamos ni respaldamos acciones que afecten la libre circulación de personas, bienes y mercancías”, señalaron las organizaciones.

La Segob llegó a un acuerdo con la AMOTAC que cancela, al menos, la manifestaciíon prevista para el 24 de junio. FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO.COM

Industria advierte impacto económico de los bloqueos

Las cámaras empresariales reconocieron que el sector enfrenta desafíos que requieren atención, pero insistieron en que las soluciones deben construirse mediante el diálogo con las autoridades y no a través de interrupciones en las vías de comunicación.

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“El autotransporte constituye una actividad estratégica para el país”, destacaron en el comunicado, al recordar que diariamente moviliza millones de personas, insumos y mercancías indispensables para el funcionamiento de la economía nacional.

Asimismo, advirtieron que cualquier bloqueo genera afectaciones directas a usuarios, empresas, cadenas logísticas y sectores productivos, además de impactar a miles de familias que dependen de estas actividades.

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Las organizaciones reiteraron su disposición para colaborar con autoridades federales, estatales y municipales en la búsqueda de soluciones que fortalezcan al sector, privilegiando la legalidad y la continuidad de los servicios esenciales.

Segob asegura que no habrá bloqueos

Horas después del pronunciamiento empresarial, la Secretaría de Gobernación informó que alcanzó acuerdos con dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), agrupación que había planteado movilizaciones para el 24 de junio.

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A través de su cuenta oficial en X, la dependencia federal informó que concluyó una mesa de trabajo con los representantes transportistas. “Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país”, señaló Gobernación.

La Secretaría de Gobernación anuncia acuerdos con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) para evitar bloqueos en las carreteras del país. (X: Segob)

La dependencia añadió que durante la reunión se reiteró el llamado a respetar el derecho al libre tránsito y destacó que existe una ruta de trabajo para atender las demandas del sector.

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“Siempre privilegiaremos el diálogo y la construcción de acuerdos”, indicó la Secretaría de Gobernación, que también aseguró haber realizado más de 300 reuniones con transportistas durante la actual administración.

Con este acuerdo, autoridades federales y organismos empresariales buscan evitar afectaciones a la movilidad, el transporte de mercancías y las actividades económicas previstas para los próximos días.

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