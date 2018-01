Ministerio de Salud $44.414,6 millones, 4.705 cargos

Actividades Centrales $1.880,4 millones, 327 cargos;

Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo $109,5 millones, un cargo;

Actividades Comunes de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos $167,2 millones, 10 cargos;

Actividades Comunes de la Secretaría de Operaciones y Estrategias de Atención de la Salud $26,2 millones, 9 cargos;

Actividades Comunes de la Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos $16 millones, 6 cargos;

Actividades Comunes de la Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales $82,1 millones, 72 cargos;

Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica $220,6 millones, 8 cargos;

Atención de la Madre y el Niño $1.784,7 millones, 7 cargos;

Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales $753,6 millones, 3.718 cargos;

Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales $42,6 millones, 31 cargos;

Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles $5.068,2 millones, 11 cargos;

Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud $233,7 millones, 232 cargos;

Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas $2.289,8 millones, 11 cargos;

Promoción de la Salud y Reducción de los Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles $25,2 millones, 17 cargos;

Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable $245,5 millones, sin cargos;

Cobertura de Emergencias Sanitarias $30,1 millones, 36 cargos;

Cobertura Universal de Salud – Medicamentos $1.229,1 millones, sin cargos;

Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud $282,4 millones, sin cargos;

Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas $13.128,4 millones, 7 cargos;

Prevención y Control de Enfermedades Endémicas $346 millones, 188 cargos,

Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR) $251,4 millones, sin cargos;

Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria $752,4 millones, 1 cargo;

Atención Sanitaria en el Territorio $221,8 millones, sin cargos;

Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas $120 millones, 2 cargos

Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales $37,5 millones, 2 cargos;

Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles $1.322 millones, 9 cargos;

Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR) $2.255,2 millones, sin cargos;

Erogaciones Figurativas, sin cargos, a la:

Agencia Nacional de Laboratorios Públicos$ 86,1 millones;

Instituto Nacional del Cáncer $235,8 millones;

Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones – Licenciada Laura Bonaparte $258,7 millones;

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer $815,7 millones;

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica $115,9 millones;

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante $191,8 millones,

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán $792,6 millones;

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas $3.744,8 millones;

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca $596,4 millones;

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone $240,2 millones;

Servicio Nacional de Rehabilitación $342,6 millones;

Transferencias varias $6.073 millones, sin cargos.