Desde su óptica, la medida del Banco Central está marcando un sendero hacia adelante y no será la primera ni la última vez que va a bajar tasa en el año. "Es razonable marcar que la tasa de interés no es único instrumento para combatir la inflación, si no que tienen que converger los distintos brazos de la política económica: el ministro de Hacienda tendrá que hacer lo propio con el gasto público, el ministro de Trabajo lo suyo con las paritarias y el ministro de Finanzas también, cumpliendo con sus objetivos de financiamiento", señaló.