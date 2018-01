"En términos generales, el BCRA dejó en claro que, si bien su único objetivo será el de combatir la inflación y conducirla hacia el sendero que marcan las metas, comenzará a mirar más de cerca la evolución de la actividad y el mercado cambiario. Sin dudas, el gran desafío que tiene el gobierno en 2018 es el de darle sustentabilidad al actual ciclo económico expansivo. Y esta sustentabilidad no sólo refiere a la necesidad de un crecimiento liderado por la inversión y ya no por el consumo y el gasto público, sino que también a gestionar correctamente las tensiones propias de cualquier proceso de estabilización. Concretamente, durante 2017 existió una brecha significativa entre la velocidad de la política monetaria y la fiscal que redundó en un atraso del tipo de cambio real y, consecuentemente, en un empeoramiento sensible de las cuentas externas. Paralelamente, las metas del BCRA han sido excesivamente exigentes desde un principio y, lógicamente, han estado desalineadas respecto a las expectativas del sector privado. Conjuntamente, ambos factores han convencido al Ejecutivo nacional de la conveniencia de relajar las metas y postergar la estabilización definitiva de la economía en un año calendario. Así, el BCRA decidió reducir la tasa de política de referencia en tan sólo 75 puntos básicos a fin de ser consecuente con la corrección de la meta, con el desalineamiento de expectativas (según el último REM, el mercado espera una inflación de 17,4% para 2018 vs 16,6% en noviembre último) y en ausencia de nuevos datos concretos sobre la marcha de la actividad de los últimos dos meses".