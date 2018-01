Las cuatro condiciones incluyen: que el gasto corriente no crezca más que la inflación, que la planta de empleados municipales no se eleve por encima de la población de esa comuna, que las deudas contraídas no superen el ocho por ciento del gasto corriente y, por último, los intendentes no podrán incrementar el gasto corriente con carácter permanente en el último semestre del año en que finaliza su gestión.