Funes de Rioja señaló que "el tema laboral no es solo lo que la ley diga, sino lo que los jueces digan de la ley, porque la industria del juicio no es solamente por normas permisivas o confusas, sino a veces por interpretaciones demasiado expansivas de la normativa. Me parece que hay coincidencias de orientación y filosofía en términos generales. En terminología sí hay que alcanzar consensos" entre empresarios, sindicatos, expertos en derecho y funcionarios.