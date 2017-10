-Lo que más preocupa es el desequilibrio macro evidente: comercial, fiscal, de balanza corriente. La foto es complicada y parecida a la que tuvo Alfonsín, Cavallo o Cristina…

-Sí, pero ahí focalizás en una película que cada vez fue divirgiendo más, y explotó. El Gobierno sabe que esto lo tiene que ir reduciendo. Tiene que bajar, no te podés endeudar a este nivel para siempre. El déficit lo bajaron, pero no alcanza. Lo que estamos hablando, ellos lo saben. El tema es cómo lo bajan con apoyo político y crecimiento. Tengo un hijo de 18, fanático de la economía y me vuelve loco, porque es un monetarista acérrimo. "¡Esto no puede ser, hay que ajustar!", me dice. Pero si hacés eso, a los tres días te echan a patadas. Sino preguntale a López Murphy.