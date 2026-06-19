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Pampita pausó su agenda del Mundial para salir con Martín Pepa y amigos en Miami

La modelo disfrutó de una noche rodeada de compañía argentina y gozó de una espectacular cena con Claudia Albertario y Marta Fort

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Seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, sentadas en una mesa de mármol con platos y vasos, rodeadas de plantas tropicales grandes
Pampita junto a Claudia Albertario, Marta Fort y amigos en una cena en Miami (Instagram)

Pampita encontró un respiro en medio de su agenda mundialista en Miami. La modelo y conductora está instalada en la ciudad estadounidense para cubrir el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, pero entre compromisos laborales se dio un tiempo para disfrutar de la compañía de su pareja, Martín Pepa, y un grupo de amigos argentinos que también coincidieron en la ciudad.

La jornada arrancó de día, con un almuerzo al aire libre rodeado de vegetación tropical. Pampita se sentó a la mesa junto a María Albero, Analía Castellanos y Claudia Albertario, con copas de vino blanco sobre el mármol y el verde exuberante de Miami como fondo. Las tres posaron para una selfie que Albero compartió en sus stories, etiquetando a sus compañeras de mesa. El clima era distendido y el grupo se completó con Hernán Arriaga, Max Orlandi, Marta Fort y Leonel Saleh, todos acomodados alrededor de una mesa larga bajo el cielo abierto.

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Antes de que cayera la noche, Pampita y María Albero también tuvieron su momento a solas. Las dos posaron juntas en una selfie más íntima, con tonos tierra en sus looks y el jardín de fondo, en una imagen que Albero subió a sus propias stories con emojis de estrella y corazón.

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, posan de pie en un exterior durante la noche. Al fondo, un edificio y vegetación
Martín Pepa, la pareja de Carolina, estuvo entre los invitados
Dos mujeres adultas, una con cabello rubio y otra con cabello castaño oscuro, posan sonrientes al aire libre con follaje verde de fondo
Pampita junto a Maria Albero
Dos mujeres sonríen frente a un cartel con el texto "Miami Fashion Sunset" sobre una alfombra roja. La mujer izquierda viste un vestido marrón, la derecha un conjunto de dos piezas negro
Pampita eligió un vestido de color chocolate con la espalda descubierta, mientras que Claudia apostó por un vestido negro con brillos

La velada tuvo una segunda etapa con más producción. Pampita y Claudia Albertario se trasladaron al evento Miami Fashion Sunset, organizado en La Fernetería Miami. Allí posaron juntas ante el cartel del show, que lucía los colores dorados y rojos del evento. Pampita eligió para esa noche un conjunto de dos piezas negro con detalles brillantes, crop top con forma de corazón y falda larga de tejido, completado con una pequeña cartera verde y sandalias de tiras. Albertario optó por un minivestido marrón con sandalias de taco.

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El cierre de la noche reunió a la pareja. Martín Pepa y Pampita posaron junto a María Albero y Hernán Arriaga frente a La Fernetería, en una foto grupal que el propio Pepa compartió en sus stories con la etiqueta “Miami” y destellos dorados. Otra imagen, tomada con la luz azul del atardecer tardío, muestra a los cuatro en una versión más relajada del mismo momento, con Arriaga en el centro y las sonrisas de quienes terminan una buena jornada lejos de casa.

Tres mujeres sentadas a una mesa de madera con platos y copas en un restaurante al aire libre, con plantas verdes de fondo. Una mujer toma una selfie con un teléfono
Pampita y Anália Castellanos posan junto a una amiga en una cena en Miami
Seis personas sentadas a una mesa de madera al aire libre con platos, vasos y cubiertos; palmeras de fondo y cielo claro
Pampita y un grupo de amigos, incluyendo a Martín Pepa, comparten una cena en un restaurante al aire libre en Miami

La modelo no llegó sola a Estados Unidos, sino que lo hizo acompañada de Zaira Nara y estuvieron presentes en el debut de Argentina ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, llegaron con credenciales de prensa y muchas ganas de trabajar y disfrutarlo a pleno, pero sin un plan de contingencia en caso de mucho tráfico.

La masiva concurrencia de hinchas convirtió los accesos al estadio en un embotellamiento sin salida. La fila de autos no avanzaba y el tiempo corría, así que el grupo tomó una decisión que pocas personas tomarían voluntariamente antes de un partido: bajarse del micro y seguir a pie. Lo que fue un momento complejo ya que ninguna de las dos estaba vestida para la ocasión.

La previa soñada dentro del estadio terminó siendo una previa improvisada entre autos detenidos. Zaira lo documentó con una foto grupal en medio de la calle, todos con camisetas de la selección y equipos de cámara al hombro: “Caminamos 8k para llegar al estadio. Y lo que iba a ser la previa en el estadio, fue entre los autos. Este equipo es todo terreno”. En el video que compartió en su feed, se escucha decir: “La chica del corset, la chica de los tacos”.

Pero Argentina ganó. Y cuando la Scaloneta gana, cualquier sacrificio previo adquiere otro color. En un video que subió a su feed junto a Pampita, con las dos caminando al costado de la ruta con la camiseta albiceleste, Zaira lanzó la pregunta que ya circula entre sus seguidores: “Yo nunca fui de cábalas… ¿Pero será que tendremos que ir al próximo partido también caminando 8k?”. La respuesta de Pampita no tardó en llegar: tres emojis de carcajada en los comentarios.

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