“El inicio de una nueva etapa”: las empresas vinculadas a la Hidrovía celebraron la privatización del canal navegable

El Gobierno dio por concluida la auditoría de la Hidrovía y avanza con el proceso licitatorio.

Las cámaras empresariales y compañías vinculadas a la Hidrovía expresaron su respaldo al proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, tras la adjudicación del contrato al consorcio Jan De Nul-Servimagnus y la conclusión de la licitación que impulsó el gobierno de Javier Milei.

Según el comunicado firmado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM), la Unión Industrial Argentina (UIA), y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), la decisión representa “el inicio de una nueva etapa con gestión privada y a riesgo empresario”, que califican como estratégica para el desarrollo productivo nacional.

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Las organizaciones remarcaron la importancia de la Vía Navegable Troncal para el comercio exterior del país, al considerar que su correcto funcionamiento repercute de manera directa en la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional de Argentina. En ese sentido, manifestaron que “celebran la finalización del proceso licitatorio”, al que el gobierno nacional definió como prioritario dentro de su gestión.

El comunicado de las cámaras empresariales resalta que la Autoridad de Aplicación mantuvo un intercambio permanente con los usuarios del sistema, lo que, según sus palabras, permitió fortalecer la transparencia, la previsibilidad y la solidez institucional del procedimiento. Además, las entidades destacaron la importancia de “la aprobación de la tercera y última etapa y la adjudicación al oferente mejor calificado”.

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La Vía Navegable Troncal se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros y es la principal ruta de salida al Atlántico para el 80% de las exportaciones argentinas. (Reuters)

De cara a la etapa que comienza, las empresas consideran prioritario avanzar en la adecuación del marco normativo que regula la actividad, en especial en lo referido al Impuesto al Valor Agregado. También proponen acelerar la conformación y puesta en funcionamiento del Consejo de Control, concebido como un espacio técnico y participativo que incluya representación de los usuarios de la Vía Navegable Troncal.

Los entes consideran que la puesta en marcha del Consejo contribuirá a acompañar la implementación del contrato, aportar una mirada operativa sobre las necesidades del sistema y sus usuarios, y a controlar el desarrollo de las obras comprometidas, la calidad del servicio, la evolución tarifaria y la gestión ambiental. El comunicado subraya que este espacio será fundamental para “la mejora continua de la Vía Navegable Troncal”.

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Finalmente, las cámaras empresariales y compañías involucradas en la Hidrovía manifestaron su predisposición a colaborar activamente para que el proceso de privatización siente las bases de una nueva etapa orientada al crecimiento y la competitividad del comercio exterior nacional.

Se cerró la privatización de la Hidrovía

La administración de Javier Milei finalizó el proceso de adjudicación de la concesión de la Hidrovía, el corredor fluvial por donde pasa la mayor parte del comercio exterior argentino, tras seleccionar a la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación.

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Jan De Nul operará la concesión de la Hidrovía por los próximos 25 años. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Desde el Ministerio de Economía se informó que “con la adjudicación del contrato a la empresa ganadora, el gobierno nacional del presidente Milei completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal, que impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, hecho histórico para el sector privado del país”. El comunicado oficial precisó que la licitación fue formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, después de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación concluyera las evaluaciones pertinentes. El texto oficial remarcó que el proceso “no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, que de esta manera convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en cada una de las etapas de la licitación pública”.

Las empresas adjudicatarias anunciaron la creación de Vía Navegable Argentina, la compañía encargada de llevar adelante el proyecto y que, según sus estimaciones, permitirá generar empleo directo e indirecto para más de 600 familias. “Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas”, afirmó Wim Bosteels, representante de Jan De Nul.

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Por su parte, Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, remarcó la solidez de la propuesta presentada, respaldada por inversión privada, equipamiento propio, compromiso ambiental y un equipo profesional especializado. “Nuestro propósito es brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”, expresó.

El contrato, cuya firma está pautada para los próximos 30 días, prevé una disminución del 13,5% en los costos logísticos y establece el inicio de una etapa caracterizada por obras de profundización y la incorporación de tecnología orientada a mejorar la seguridad de la navegación y la lucha contra el narcotráfico.

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