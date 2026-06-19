Colombia

Republicanos responden a demócratas y envían carta al Gobierno de EE. UU. sobre elecciones en Colombia: “No puede convertirse en Cuba o Venezuela”

Un grupo de legisladores estadounidenses, encabezado por María Elvira Salazar, suscribieron una carta dirigida a altos funcionarios en la que defendieron su respaldo a Abelardo de la Espriella

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Los congresistas defendieron su derecho a respaldar públicamente a De la Espriella y sostuvieron que estas manifestaciones políticas están protegidas por la libertad de expresión consagrada en la Constitución de Estados Unidos - crédito Visuales IA
Los congresistas defendieron su derecho a respaldar públicamente a De la Espriella y sostuvieron que estas manifestaciones políticas están protegidas por la libertad de expresión consagrada en la Constitución de Estados Unidos - crédito Visuales IA

A dos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, prevista para el 21 de junio, varios miembros del Congreso de Estados Unidos hicieron público su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella mediante una carta enviada al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al fiscal general interino, Todd Blanche.

La comunicación fue firmada por los congresistas María Elvira Salazar, Christopher H. Smith, Carlos A. Giménez y Bill Huizenga.

El documento surge como respuesta a una carta promovida por otros congresistas estadounidenses relacionada con las elecciones colombianas. En la misiva, los firmantes explican las razones de su respaldo al aspirante presidencial y cuestionan las críticas formuladas desde sectores del Partido Demócrata frente a los pronunciamientos de apoyo realizados por dirigentes republicanos.

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La defensa del respaldo a De la Espriella

Los legisladores republicanos afirmaron que las acusaciones contra De la Espriella buscan favorecer electoralmente a Iván Cepeda en la contienda presidencial colombiana - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Los legisladores republicanos afirmaron que las acusaciones contra De la Espriella buscan favorecer electoralmente a Iván Cepeda en la contienda presidencial colombiana - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Los congresistas hacen referencia a la controversia generada por los apoyos internacionales a la candidatura de Abelardo de la Espriella y afirman que algunos sectores políticos estadounidenses han cuestionado los respaldos expresados por dirigentes republicanos y por el presidente Donald Trump.

“Nuestros colegas progresistas parecen tener un problema con el hecho de que el presidente Trump y algunos de los firmantes de esta carta hayan considerado oportuno respaldar a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia”, escribieron.

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En ese sentido, explican que los apoyos políticos manifestados públicamente hacen parte del ejercicio de derechos constitucionales en Estados Unidos. Nuestro respaldo a Abelardo encaja plenamente dentro de nuestros derechos como ciudadanos de los Estados Unidos, que gozan de libertad de expresión”, indica el texto.

En la carta, los firmantes cuestionaron las críticas formuladas por sectores del Partido Demócrata y aseguraron que los señalamientos contra el candidato colombiano tienen motivaciones políticas - crédito @RepMariaSalazar/X
En la carta, los firmantes cuestionaron las críticas formuladas por sectores del Partido Demócrata y aseguraron que los señalamientos contra el candidato colombiano tienen motivaciones políticas - crédito @RepMariaSalazar/X

Uno de los apartados más extensos de la carta está dedicado a cuestionar al gobierno del presidente Gustavo Petro y a responder a señalamientos que, según los congresistas, han sido dirigidos contra De la Espriella.

En ese sentido, los legisladores afirman que, “los demócratas socialistas solo están tratando de defender la fallida presidencia de Gustavo Petro“, y que ”las acusaciones de los demócratas contra Abelardo son solo una maniobra política para apoyar a su candidato favorito, el comunista Iván Cepeda”.

Posteriormente, los congresistas defienden la trayectoria profesional del aspirante presidencial y destacan su actividad como abogado en Estados Unidos. “Abelardo de la Espriella no es culpable de nada más que ser un abogado exitoso”, escribieron, añadiendo que el candidato de la derecha ha ejercido durante más de una década en el sur de Florida y asegura que el Departamento de Justicia estadounidense no ha encontrado motivos para investigarlo.

La advertencia sobre el futuro de Colombia

María Elvira Salazar reiteró su apoyo al candidato y afirmó que la segunda vuelta representa una decisión trascendental para el futuro político de Colombia - crédito Giorgio Viera/EFE
María Elvira Salazar reiteró su apoyo al candidato y afirmó que la segunda vuelta representa una decisión trascendental para el futuro político de Colombia - crédito Giorgio Viera/EFE

Además de defender al candidato, los congresistas describen algunas de las propuestas que atribuyen a su programa de gobierno. Entre ellas mencionan medidas en materia de seguridad, lucha contra los cultivos ilícitos y reformas económicas.

La carta señala que De la Espriella plantea erradicar 330.000 hectáreas de cultivos de coca y reducir el déficit fiscal de Colombia del 6,4% al 4,8%, además de simplificar el sistema tributario. Según los firmantes, estas medidas permitirían impulsar nuevamente la inversión en el país y enfrentar los problemas de seguridad que identifican en la actual coyuntura nacional.

La comunicación concluye con un llamado directo a las autoridades estadounidenses. Por favor, continúen apoyando la decisión correcta para Colombia: Abelardo de la Espriella, e ignoren a los demócratas desesperados y sus acusaciones difamatorias y sin fundamento”, expresa el texto.

La congresista aseguró que no permanecerá en silencio frente a los intentos que, según ella, buscan desacreditar a De la Espriella e influir en una elección - crédito @RepMariaSalazar/X
La congresista aseguró que no permanecerá en silencio frente a los intentos que, según ella, buscan desacreditar a De la Espriella e influir en una elección - crédito @RepMariaSalazar/X

De manera paralela a la difusión de la carta, la congresista María Elvira Salazar publicó un mensaje en su cuenta de X en el que confirmó la existencia del documento y explicó las razones de su participación en la iniciativa. “Este domingo, los colombianos tomarán una de las decisiones más importantes de su historia. Elegirán entre la libertad y el fracaso”, escribió.

La legisladora también afirmó: “Como representante de miles de colombianos en el sur de la Florida, no me voy a quedar callada mientras el ala socialista del Partido Demócrata intenta desacreditar a Abelardo de la Espriella e influir en una elección que solo le pertenece al pueblo colombiano“.

En la parte final de su publicación reiteró el mensaje central de la comunicación enviada a Rubio, Blanche y Bessent.

“Nuestro mensaje es claro: el futuro de Colombia lo deciden los colombianos. Ya conocen las consecuencias de las ideas fracasadas de Petro y no pueden permitirse convertirse en otra Cuba o Venezuela”.

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