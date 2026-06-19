México

¿Se acerca un apagón financiero? El trámite obligatorio que debes hacer antes del 30 de junio

El posible bloqueo de apps bancarias amenaza a quienes no completen el registro de su línea telefónica antes del 30 de junio

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Los operadores móviles deberán resguardar la información de los usuarios conforme a la legislación de privacidad vigente
Se prevé que quien no lo realice, se vea afectado para futuro trámites. (CUartoscuro)

El temor a un posible apagón financiero ha crecido entre los usuarios de la banca digital en México ante un trámite que debe completarse antes del 30 de junio.

Las inquietudes surgen principalmente por la obligación de registrar la línea telefónica móvil asociada a las aplicaciones bancarias, una medida que podría afectar el acceso a servicios fundamentales si no se cumple a tiempo.

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha alertado sobre la necesidad de realizar este procedimiento para seguir utilizando las apps bancarias sin inconvenientes.

La recomendación enfatiza no dejar este trámite para el último minuto. Según la entidad, la actualización del número telefónico vinculado a las plataformas digitales resulta clave para evitar bloqueos o restricciones en las operaciones cotidianas.

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Mujer de mediana edad con blusa estampada sentada en un escritorio, con manos en la cabeza y expresión preocupada, rodeada de documentos y un móvil.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué implica el trámite obligatorio antes del 30 de junio

El registro de la línea móvil es una disposición que busca reforzar la seguridad en las operaciones, ya que el teléfono suele ser el canal principal para recibir notificaciones, códigos de verificación y alertas sobre movimientos en la cuenta.

La Condusef ha advertido que, si los usuarios no cumplen con esta obligación, podrían enfrentar dificultades para ingresar a sus aplicaciones bancarias o realizar transferencias y pagos digitales.

La fecha límite para completar este trámite es el 30 de junio. Después de esa fecha, quienes no hayan registrado su línea podrían encontrar bloqueadas algunas funciones o, incluso, perder el acceso temporal a la banca móvil.

La medida afectaría principalmente a quienes cambiaron de número o nunca actualizaron sus datos, por lo que la autoridad recomienda verificar que la información personal esté al día.

En respuesta a las preguntas sobre eventuales bloqueos masivos, el banco BBVA aclaró que no habrá afectaciones inmediatas en sus servicios digitales tras el plazo establecido.

La institución informó que los usuarios podrán seguir utilizando la banca móvil con normalidad, aunque insistió en la importancia de mantener actualizados los datos de contacto para asegurar el funcionamiento adecuado de las aplicaciones.

Para quienes se preguntan qué sucede si no registran su línea antes del 30 de junio, la respuesta es que podrían experimentar restricciones o bloqueos en el uso de sus apps bancarias, especialmente en la recepción de notificaciones y autorizaciones de operaciones.

Por ello, las autoridades y las instituciones financieras insisten en la urgencia de cumplir con este requisito para evitar contratiempos.

Vista aérea de manos llenando un formulario para el registro de líneas telefónicas prepago con un bolígrafo, junto a un smartphone, IDs, un portátil y un cartel informativo.
Una persona completa el formulario para el registro obligatorio de líneas telefónicas prepago, mientras una laptop muestra el proceso de verificación de datos para garantizar la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de no registrar la línea y recomendaciones de la Condusef

La Condusef ha reiterado que el propósito de esta medida es proteger a los usuarios frente a fraudes y accesos no autorizados. El registro de la línea telefónica permite a las instituciones validar la identidad del cliente y ofrecer una capa adicional de seguridad en las transacciones digitales.

Además, la autoridad recomienda no esperar hasta el último día para realizar el trámite, ya que la saturación de los sistemas podría generar demoras o complicaciones.

Aunque BBVA y otras instituciones han descartado un “apagón” inmediato en la banca digital, la recomendación general es anticiparse y verificar que los datos estén correctamente registrados.

En caso de dudas, los usuarios pueden acudir a la sucursal bancaria o comunicarse con el centro de atención de su banco para recibir orientación sobre el procedimiento.

Esta medida busca evitar fraudes.
Esta medida busca evitar fraudes.

La actualización del número telefónico busca ser una medida preventiva que ayuda a evitar fraudes y garantiza el acceso seguro a los servicios digitales.

Ante la cercanía de la fecha límite, la sugerencia de la Condusef es clara: realizar el registro lo antes posible y no esperar a último momento. De esta manera, los usuarios podrán continuar utilizando la banca digital sin sobresaltos y evitar el riesgo de quedarse desconectados de sus cuentas por un trámite pendiente.

El registro de la línea telefónica se presenta como un paso sencillo pero fundamental para la continuidad de los servicios financieros en línea.

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