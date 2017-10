"No somos una low cost", aclara una y otra vez Efremovich. Y dispara sin filtro, ante la consulta de un periodista: "Tú no vuelas en posición fetal". Para dejar en claro la diferencia con las aerolíneas de bajo costo, el socio mayoritario confirmó bebida y snack durante los vuelos. El transporte del carry on y una franquicia de 15 kilos estarán incluidos en el valor del ticket.