Esta visita no es aislada. Se trata en realidad de una situación ya cotidiana. Ejecutivos de todo el mundo llegan al país para analizar en primera persona cuáles son las verdaderas oportunidades que presenta la economía argentina. La novedad es que el nivel de optimismo sobre todo de los inversores extranjeros está por las nubes. La perspectiva de una contundente victoria del Gobierno convenció a la mayoría que el cambio de la política económica llegó para quedarse y que el populismo de la gestión anterior quedará sepultado. "Estamos apostando muy fuerte por Argentina, ya pusimos mucha plata en bonos y acciones. Por favor quiero que me digan qué es lo que puede salir mal, porque nosotros no lo vemos". Eso relataba con asombro un reconocido economista local, tras recibir esa inquietud de otro financista extranjero.