La situación de Verónica Marín, estudiante de periodismo y comunicadora digital, es similar a las mencionadas, aunque responda a otra generación. "No volvería a Venezuela porque la reconstrucción va a llevar muchos años. Los DDHH -en especial los de las mujeres- nunca han sido escuchados. No me gustaría construir una vida allá. Sí me gustaría que mi mamá esté tranquila en su casa en Venezuela, poder visitarla. Que mi otra parte de la familia no pase hambre, que no sufran. Volver a visitarlos. Eso sí me gustaría", indicó la joven de 22 años a Infobae.