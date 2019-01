Al abogado de profesión lo esperaba una realidad completamente diferente. De las presentaciones judiciales pasó a una bacha común y corriente de un restaurante porteño. Lavó los platos sin peros. "Me di cuenta lo duro que es ser inmigrante. No tener nada, estar lejos de todo", dijo a Infobae. "Pero crecí, trabajé, me esforcé y con la ayuda de mis jefes argentinos, a quienes les agradeceré por siempre, pude salir de la cocina y convertirme en gerente del local. Fue allí cuando pude traer a mi mamá".