"En Argentina no hay una estadística oficial sobre qué porcentaje de la población tiene síndrome de Down, pero sí podemos saber que viven cerca de 5 millones de personas con discapacidad y el 70% de esos chicos no concurren a un establecimiento educativo común y ese mismo porcentaje de los trabajadores con discapacidad no tiene trabajo. Es muy importante que trabajemos en esto, en la inclusión y en la información", afirmó el director ejecutivo de ASDRA a Infobae.