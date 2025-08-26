Solana Sierra y Francisco Cerúndolo cierran la participación argentina en la primera ronda del US Open

Francisco Cerúndolo es el argentino de mejor presente en el circuito ATP y busca cerrar la temporada de Grand Slams de la mejor manera

La delegación argentina en el US Open 2025 concluye este martes su participación en la primera ronda con los debuts de sus dos principales raquetas en cada circuito. En el cuadro masculino, Francisco Cerúndolo, el albiceleste mejor clasificado, buscará avanzar a la segunda fase, mientras que, en el cuadro femenino, Solana Sierra, la única representante del país en la modalidad de individuales, hará su presentación en el último Grand Slam de la temporada.

Francisco Cerúndolo (19) llega a Nueva York con la misión de revertir un historial que no le ha sido favorable en Flushing Meadows. El tenista porteño disputará el cuadro principal por tercera vez consecutiva, habiendo logrado superar su debut en las dos ediciones anteriores, pero sin poder avanzar más allá de la segunda ronda. Su preparación en la gira norteamericana sobre cemento estuvo signada por una lesión que puso en jaque el último tramo de su temporada. En el Masters 1000 de Canadá, el mayor de los hermanos debió retirarse por una lesión abdominal en el partido ante Alexander Zverev. Eso sucedió poco más de tres semanas atrás, tiempo justo para la recuperación de una molestia muscular. Su rival en esta primera ronda será el italiano Matteo Arnaldi (64). No existen enfrentamientos previos entre ambos en el circuito ATP, por lo que el partido de este martes será el primer capítulo de su historial personal.

Solana Sierra tuvo un Wimbledon histórico, al alcanzar los octavos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera (Foto: AP Photo/Alastair Grant)

Por su parte, Solana Sierra (74) regresa al cuadro principal del US Open consolidada en el circuito profesional. La tenista marplatense tuvo una destacada actuación en el pasado Wimbledon, donde alcanzó los octavos de final proviniendo desde la clasificación como lucky loser, un resultado que le permitió ingresar por primera vez al Top 70 del ranking. En la edición 2024 del Abierto de Estados Unidos, la bonaerense superó la fase previa tras una recordada remontada en su último partido clasificatorio, antes de ceder en la primera ronda del cuadro principal. Su rival para el debut en esta edición será la experimentada jugadora rumana Sorana Cirstea (57). Al igual que en el caso de Cerúndolo, no hay registros de partidos anteriores entre Sierra y Cirstea, por lo que su duelo de este martes será inédito.

El cuadro del torneo ya permite delinear los posibles caminos para ambos tenistas en caso de obtener una victoria. Si Francisco Cerúndolo logra superar a Arnaldi, su oponente en la segunda ronda surgirá del partido que disputen el español Pedro Martínez y el suizo Leandro Riedi (qualy). En el caso de Solana Sierra, un triunfo ante Cirstea la depositaría en la segunda ronda, donde se enfrentaría a la checa Karolina Muchova que el martes por la noche eliminó a Venus Williams.

Con la jornada del martes, se completará la actuación de los siete argentinos que iniciaron el cuadro principal masculino y la única representante femenina. El saldo, hasta el momento, deja a dos compatriotas en la segunda ronda: Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña. El platense se impuso en el duelo de compatriotas a Camilo Ugo Carabelli. Quienes finalizaron su participación en el debut fueron Mariano Navone, Sebastián Báez y Federico Agustín Gómez.