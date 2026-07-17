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Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe: venció al noruego Casper Ruud y jugará las semifinales del ATP de Gstaad

El argentino venció al número 13 del mundo por 3-6, 7-5 y 6-2. Enfrentará al belga Raphael Collignon por un lugar en la definición

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Juan Manuel Cerúndolo se clasificó para las semifinales del ATP 250 de Gstaad tras derrotar al noruego Casper Ruud, número 13 del mundo, por 3-6, 7-5 y 6-2, luego de dos horas y 14 minutos de juego.

Sobre el polvo de ladrillo del torneo suizo, donde se consagraron campeones Guillermo Vilas (1974 y 1978), José Luis Clerc (1982), Martín Jaite (1990), Gastón Gaudio (2005) y Pedro Cachin (2023), el menor de los hermanos Cerúndolo consiguió un nuevo triunfo ante un jugador del Top 20. Con esta victoria, mejoró su registro personal a cuatro triunfos y tres derrotas frente a tenistas ubicados entre los veinte mejores del ranking mundial.

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Previamente había vencido al canadiense Félix Auger-Aliassime en el Masters 1000 de Madrid 2025, al propio Ruud en Gstaad tanto en 2025 como en 2026, y al italiano Jannik Sinner, entonces número 1 del mundo, en Roland Garros 2025.

El tenista argentino, campeón del ATP 250 de Córdoba en 2021 y finalista en la última edición de Gstaad, demostró una gran fortaleza mental para derrotar al escandinavo tras revertir un partido que se le había presentado cuesta arriba. En el comienzo del encuentro, Ruud logró salir de un momento de tensión en el cuarto game al levantar un 0-40 con su servicio. A partir de allí tomó el control del juego: en el game siguiente quebró el saque del argentino y encaminó el primer parcial, que terminó ganando por 6-3.

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Juan Manuel Cerúndolo se clasificó para las semifinales del ATP de Gstaad al derrotar al noruego Casper Ruud (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Juan Manuel Cerúndolo se clasificó para las semifinales del ATP de Gstaad al derrotar al noruego Casper Ruud (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

El noruego, que supo ocupar el puesto número 2 del ranking ATP en 2022, firmó una de las mejores temporadas de su carrera ese año al alcanzar las finales de Roland Garros, donde cayó ante el español Rafael Nadal; del US Open, en la que fue superado por el murciano Carlos Alcaraz; y de las ATP Finals, en las que perdió frente al serbio Novak Djokovic. Además, fue finalista del Masters 1000 de Miami y conquistó tres títulos: el Argentina Open, Ginebra y Gstaad.

En el segundo set, la balanza continuó inclinándose a favor del noruego. Volvió a romper el servicio de Cerúndolo en el quinto game y se adelantó 4-2. Sin embargo, cuando el panorama parecía poco alentador, el argentino no bajó los brazos, recuperó el quiebre y, en el duodécimo game, volvió a quedarse con el saque de Ruud para llevarse el parcial por 7-5 e igualar el encuentro.

Juan Manuel Cerúndolo jugará las semifinales del ATP de Gstaad ante el belga Raphael Collignon (Crédito: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)
Juan Manuel Cerúndolo jugará las semifinales del ATP de Gstaad ante el belga Raphael Collignon (Crédito: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

En la manga decisiva, Cerúndolo elevó aún más su nivel. Sus golpes comenzaron a hacerle daño al noruego, lo incomodó constantemente desde el fondo de la cancha y no enfrentó break points en contra. Además, aprovechó las chances que generó para romper el servicio de Ruud en el cuarto y octavo game, sellando así la victoria por 6-2 y la clasificación a las semifinales de Gstaad por segunda temporada consecutiva.

Con el triunfo entre sus manos, Cerúndolo comentó: “Puse toda mi energía en intentar sentirme lo mejor posible. Me estaba ganando con claridad. Lo estaba haciendo mejor y tenía un break de ventaja con viento a su favor. Cometió, tal vez, dos errores por lo que pude recuperarme en el segundo set. El punto de quiebre fue increíble… Luego conseguí ganar el juego y empecé a jugar muy bien”.

Por un lugar en la final enfrentará este sábado al belga Raphael Collignon (42°), verdugo del monegasco Valentin Vacherot (21°) por 7-6(7), 4-6 y 7-5. El encuentro está programado para el primer turno de la cancha central, no antes de las 6:00 (hora argentina).

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