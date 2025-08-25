Tomás Etcheverry se impuso en el duelo entre argentinos del primer día del US Open

Tomás Etcheverry venció a Camilo Ugo Carabelli en la primera ronda del US Open (Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports)

En la Cancha 10 de Flushing Meadows, el sorteo del US Open dispuso un enfrentamiento íntegramente argentino en la primera ronda del cuadro principal masculino. El partido puso cara a cara a Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, dos jugadores de la misma generación que se conocen en profundidad. Tras una hora y 45 minutos de juego, la victoria fue para el platense por un marcador de 6-3, 6-2 y 6-0, asegurando su continuidad en el último Grand Slam de la temporada.

El encuentro comenzó con un notable dominio por parte de Tommy (ATP N°59), quien desde el primer momento estableció las condiciones del juego. Logró un quiebre temprano en el servicio de su rival para tomar una ventaja inicial de 3-0. A pesar de que Ugo Carabelli (43°) consiguió recuperar uno de los quiebres y mostrar resistencia, Etcheverry volvió a presionar desde la devolución y, con una segunda ruptura a su favor, cerró el primer parcial por 6-3. La consistencia desde el fondo de la pista y la menor cantidad de errores no forzados fueron determinantes para que el platense tomara la delantera.

El segundo set mantuvo una tónica similar. Si bien los primeros juegos fueron más disputados, el punto de inflexión llegó a partir del quinto game. Etcheverry capitalizó sus oportunidades y consiguió un quiebre que le permitió adelantarse 3-2. Lejos de conformarse, mantuvo la presión sobre el servicio de Ugo Carabelli, logrando una nueva ruptura en el séptimo juego para estirar la ventaja a 5-2. Con su saque, no tuvo inconvenientes para sellar la manga por 6-2 y dejar el partido a un solo set de distancia. Para el tercer parcial, la superioridad fue total. Camilo no encontró las herramientas para contrarrestar el juego de su compatriota, quien se mostró implacable y no cedió ni un solo juego, cerrando el set con un contundente 6-0.

Ambos llegaron a Flushing Meadows con presentes distintos tras la gira norteamericana sobre cemento. Etcheverry había tenido una preparación con resultados discretos, registrando una derrota en la segunda ronda del Masters 1000 de Toronto ante Francisco Cerúndolo y otra en Cincinnati frente a Felix Auger-Aliassime en la misma instancia. Para él, esta victoria es fundamental, no solo para ganar confianza, sino también porque defiende los 100 puntos obtenidos por alcanzar la tercera ronda en la edición de 2024 de este mismo torneo, su mejor actuación histórica en Nueva York.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli arribó al US Open en la mejor posición de su carrera en el ranking, habiéndose consolidado en el circuito ATP durante la temporada 2025. Su paso por Cincinnati incluyó una meritoria victoria en primera ronda ante el japonés Kei Nishikori, antes de ceder en la siguiente instancia frente al local Ben Shelton. Este duelo representaba para ambos una oportunidad de sumar un triunfo importante en una superficie que no es la predilecta para ninguno de los dos tenistas, cuyo juego se adapta mejor al polvo de ladrillo.

Con este resultado, Tomás Etcheverry avanza a la segunda ronda del US Open, donde ya conoce a su próximo rival. Se medirá ante el checo Jiri Lehecka, vigésimo preclasificado del torneo y que llega tras imponerse al croata Borna Coric en cuatro sets (3-6, 6-4, 7-6 y 6-1), en lo que se anticipa como un desafío de mayor complejidad.