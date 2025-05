La salud mental y el tenis: Rublev reveló la receta para encontrar su mejor versión sin enloquecer

Andrey Rublev irá este jueves por un lugar en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo (Foto: REUTERS/Fabian Bimmer)

Andrey Rublev es uno de los tenistas más intensos del circuito, dentro y fuera de la cancha. Su energía explosiva, sus gritos, sus raquetas rotas: todo eso ya forma parte del personaje, el lado B que a sus fans les duele ver. Lo que no siempre se advierte es su proceso interno, en el que mezcla autoconocimiento y un intento genuino por vivir con menos presión, después de episodios de depresión y ansiedad que le hicieron cuestionar el sentido de su vida.

Esta semana habló con los medios en Hamburgo, una ciudad que le encanta, en un torneo donde siempre rinde bien. “Me gusta mucho la ciudad. Es muy bonita y tranquila”, cuenta. Lo dice minutos después de remar en el lago Außenalster con Felix Auger-Aliassime, Alexander Davidovich Fokina y Sebastián Báez, en una competencia con menos rigor deportivo y más de esas risas que cosechan likes en las redes del Hamburgo Open y de la ATP. Este jueves, el ruso se medirá con el italiano Luciano Darderi en la búsqueda de las semifinales del torneo que se disputa en la ciudad germana, no antes de las 10.30 de Argentina.

De ese clima jocoso pasó a contestar preguntas duras con una honestidad que no suele verse en este deporte. No fue una charla sobre puntos, ránkings ni títulos. Fue sobre salud mental, mentores inesperados como Marat Safin, y la presión de ser uno mismo en un ambiente donde todo el mundo opina.

Rublev no quiere ser un ejemplo, pero lo es. Dice que no buscaba apoyo ni atención cuando habló por primera vez de sus problemas. “Quería decir la verdad. Porque quiero ser yo mismo”. Y lo está intentando, paso a paso.

- Hamburgo es un torneo especial para vos. Siempre tuviste un buen rendimiento acá. ¿Qué lo hace tan especial?

- Me gusta mucho la ciudad. Es muy bonita y tranquila, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que hacer: muchos buenos restaurantes, una naturaleza preciosa, y las condiciones del campo son buenas, siento que se adapta bien a mi juego.

- ¿Encontrar más paz en tu vida personal ayudó a tu tenis?

- No me ayudó tanto [risas], pero no se trata de eso, sino de que estoy en camino. Ahora estoy mucho mejor que antes, pero es una transición. Cuando dejás atrás el pasado, todo empieza a romperse. Y es en ese momento cuando espero que surja algo nuevo y mejor, porque por dentro me siento mucho mejor también. En mi juego y en la vida. Siento que estoy recuperándome. Así que, volviendo a tu pregunta, creo que por ahora la paz simplemente me ayuda a estar mejor conmigo mismo.

Andrey Rublev siempre le dedica tiempo a firmar cuanto autógrafo le pidan los fans en los torneos (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

- ¿Cómo te sentís al ser tan querido por los fans, que siempre te alientan desde las gradas y hasta llevan carteles hechos a mano para vos?

- No sé si soy tan querido ahora, que me bajo tan seguido [risas]. Quizás ya encontraron nuevos héroes. Pero siempre he estado muy agradecido por eso. Es gente que podría usar su tiempo de otra manera y elige hacer eso. Así que, si no tengo apuro para ir a entrenar o a otro lugar, intento tomarme un tiempo y al menos agradecerles tomándome fotos con ellos.

- Al principio de la temporada dijiste que tenías problemas de salud mental. ¿Cómo sigue eso?

- Cada vez mejor. Mejorando poco a poco.

- Durante esos meses tan duros, ¿podías confiar en [tu nuevo entrenador Marat] Safin para hablar de todo?

- Hablé una vez y fue un momento decisivo. Me ayudó a darme cuenta de muchas cosas, a comprenderlas. Y ahora me está ayudando cada vez más.

Marat Safin es una de las claves en el camino de Andrey Rublev (Foto: Ella Ling/Shutterstock)

- ¿Qué tan duro es el tenis como deporte?

- Es tan duro como cualquier otro trabajo. Ser periodista es duro. Cualquier trabajo, si querés hacerlo bien, es duro.

- Pero, ¿se siente más como un trabajo ahora, o aún tiene momentos divertidos?

- Si te encanta tu trabajo, tiene momentos divertidos. Y a mí me encanta el tenis. Así que, por supuesto, cuando estoy de buen humor, lo disfruto.

- ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Vas paso a paso, o creés que podés alcanzar el nivel que tenías?

- Paso a paso. Sólo me centro en mí. Si me siento bien conmigo mismo, todo lo demás se acomodará solo.

- ¿Aprendiste a quitarte algo de presión?

- Más o menos. Es un proceso, algo que necesitás aprender para liberarte por completo. Pero, al menos ahora, no siento presión.

- Hiciste públicos tus problemas. ¿Te pareció importante contarlo?

- No pensaba si era importante para mí o no. Simplemente sentía que quería hacerlo. Quería ser yo mismo y ya. ¿Qué sentido tiene mentir sobre lo especiales que son los atletas? No, somos iguales. La mayoría somos incluso peores que los humanos normales. Lo conté no para buscar apoyo ni llamar la atención, sino porque quería decir la verdad. Porque quiero ser yo mismo.