Explosivas declaraciones de Antonio Conte contra sus jugadores del Tottenham: “Veo egoístas que no tienen corazón”

Antonio Conte estalla contra sus jugadores

El técnico del Tottenham Antonio Conte acusó a sus jugadores de ser “egoístas” y reprochó la falta de mentalidad ganadora de su club después de que el equipo dejó ir una ventaja de 3-1 para empatar 3-3 con el último de la tabla, el Southampton.

El resultado le costó al Tottenham la oportunidad de saltar provisionalmente al tercer lugar y apretó aún más la pelea por la permanencia que involucra a al menos nueve equipos. Sólo cuatro puntos separan al Crystal Palace, que es 12mo, y al Southampton, en el fondo de la clasificación.

“Veo muchos jugadores egoístas. No veo un equipo”, admitió el técnico italiano después de que los rivales empataran con un penal de James Ward-Prowse en el tiempo añadido. “Están acostumbrados. No juegan por nada importante. No quieren jugar bajo presión”, continuó.

“Tenemos 11 jugadores que saltan al campo y yo veo jugadores egoístas. Veo jugadores que no se quieren ayudar entre ellos. No ponen corazón”, reflexionó en la rueda de prensa posterior.

Antonio Conte estalló contra sus jugadores (AP)

“Faltan 10 juegos, y alguno piensa que podemos luchar. Podemos luchar por qué, ¿con este espíritu?, con esta actitud, con estos comentarios?. ¿Por qué ? por un séptimo, octavo, noveno lugar? No estoy acostumbrado a estar en esas posiciones”, consideró Conte muy molesto.

“El club es responsable por los fichajes… cada entrenador que pasó por aquí es responsable… ¿y los jugadores? ¿Dónde están los jugadores? 20 años con este propietario y nunca han ganado nada. ¿Por qué? ¿Es solo culpa de los entrenadores o del club?. Hasta ahora estaba intentando esconder la situación, pero ahora…”.

“Todos tienen que asumir su responsabilidad, no sólo el club, no sólo el entrenador, no sólo el staff. Los jugadores están envueltos en esta situación. El Tottenham debe cambiar. Si ellos quieren continuar de esta manera, deberán cambiar de entrenador. pueden cambiar de mánager, muchos mánagers, pero la situación no va a cambiar, créanme”, sentenció el técnico italiano antes de abandonar la sala.

Con este resultado el Tottenham quedó cuarto con 49 puntos pero con dos partidos menos que su perseguidor, el Newcastle (45 puntos). Hasta el momento, los de Conte están en zona de clasificación a Champions pero un nuevo tropiezo podría relegarlos a jugar la Europa League o incluso no alcanzar los puestos de competencias europeas.

Cabe recordar que recientemente fue uno de sus dirigidos el que apuntó contra él por la falta de minutos. “Estamos fuera de la máxima competición de clubes. El equipo no puede jugar así sin marcar un gol. No entendí la decisión de Conte de dejarme afuera del equipo titular. Estaba en un gran momento”, comentaba Richarlison tras la eliminación de la Champions.

