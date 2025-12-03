Deportes

El increíble blooper del Chelsea en la inesperada derrota contra el Leeds en la Premier League

Los Blues tuvieron un mal día y cayeron en Elland Road. Enzo Fernández jugó los 90 minutos y Garnacho ingresó desde el banco

La racha de siete partidos sin perder llegó a su fin para Chelsea en una desdibujada presentación con derrota por 3-1 a manos del Leeds United en Elland Road, por la fecha 14 de la Premier League. El equipo de Enzo Fernández (jugó todo el encuentro) dejó puntos valiosos en el camino, se alejó de la cima y le dio aire a su rival, que salió de la zona de descenso.

El traspié quedó sentenciado con un blooper a los 71 minutos de juego con el resultado 2-1 en favor del anfitrión. Los Blues se dispusieron a salir desde el fondo con la pelota rasante sobre el césped y una combinación de toques entre Enzo y Malo Gusto terminó en un error garrafal de Tosin Adarabioyo. El zaguero central con pasado en Fulham se durmió en los laureles y se dejó anticipar en el área por Noah Okafor.

El atacante que ingresó en el complemento tuvo una cuota de optimismo para extirpar el balón en una zona peligrosa, trabó frente al arquero Robert Sánchez y la redonda le quedó mansa a Dominic Calvert-Lewin para que el centrodelantero la empujara a la red y ampliara la ventaja frente a su público. Los otros tantos del dueño de casa fueron anotados por Jaka Bijol y Ao Tanaka en el primer tiempo, mientras que Pedro Neto descontó para Chelsea al inicio del complemento.

Las entradas de Alejandro Garnacho y Cole Palmer no alcanzaron a modificar el rumbo de un partido adverso frente al último campeón de la Segunda División, que se hace fuerte en su casa: logró 11 de los 14 puntos de la actual temporada en su reducto.

La victoria del Arsenal por 2-0 al Brentford alejó a los conducidos por Enzo Maresca de la cima del campeonato en el tramo final del último semestre del año. Por el momento, están en la cuarta colocación con 24 puntos, a 9 de los Gunners (33) y por detrás de Manchester City (28) y Aston Villa (27).

Por otro lado, el vigente campeón del Mundial de Clubes mantiene un buen presente en la Champions League, donde se ubica en posición de clasificación directa a los octavos de final con 10 puntos logrados por sus victorias al Benfica (1-0), Ajax (5-1) y Barcelona (3-0), sumado a su empate contra el Qarabag (2-2). Solo cayó en su presentación contra Bayern Múnich (1-3). Cerrará la Fase Liga con presentaciones ante Atalanta en Italia, Pafos en Inglaterra y Napoli en Italia.

Por lo pronto, Chelsea volverá a jugar por la Premier League este sábado desde las 12 (hora argentina) ante Bournemouth en el Vitality Stadium.

La tabla de posiciones de la Premier League

