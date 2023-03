El entrenador de Tottenham destrozó a Richarlison tras su fuerte crítica: “Tiene razón, su temporada es una mierda”

Antonio Conte se refirió a las declaraciones realizadas por su dirigido

Tottenham volverá a ser local este sábado ante Nottingham Forest por la fecha 27 de la Premier League en lo que será su primera presentación después de la eliminación en los octavos de final de la UEFA Champions League ante Milan. A raíz de ese partido, Richarlison había tenido palabras muy críticas para su entrenador y Antonio Conte tuvo una respuesta lapidaria contra el brasileño.

“No me criticó. Dijo ‘Mi temporada es una mierda’ y tiene razón”, inició el técnico de 53 años en rueda de prensa sobre los polémicos dichos del delantero, quien ingresó a 21 minutos del final del duelo frente a Milan y no pudo evitar la eliminación de su equipo: “Su temporada no es buena porque tuvo muchas lesiones, empezó bien con nosotros. Tuvo una lesión en la Champions League, luego fue al Mundial y no lo ganaron. Y tuvo otra lesión grave”.

Estos argumentos no alcanzaron a relativizar las palabras del brasileño, quien había hecho hincapié en las determinaciones de su entrenador: “No entendí la decisión de Conte de dejarme afuera del equipo titular. Estaba en un gran momento, pero me volvió a poner en el banco. El martes me probó en el once inicial y luego al banquillo, otra vez… Debería haber jugado”. “Esta temporada está siendo una mierda porque no tengo minutos. Tuve una lesión también, pero cuando entro al campo doy la vida”, lanzó Richarlison en plena zona mixta.

En este sentido, el entrenador de los Spurs se refirió al parate del delantero de 25 años tras la Copa del Mundo, competencia en la que cayó en los cuartos de final ante Croacia: “Volvió y estuvo un mes de baja, y después de otra lesión no ha marcado ningún gol con nosotros. Sólo dos goles en Champions. Creo que el chico fue realmente honesto al decir que su temporada no ha sido buena, pero aún no ha terminado. Tiene tiempo para recuperarse y si merece jugar le daré la oportunidad”.

En diálogo con los periodistas, Conte profundizó en lo enunciado por su futbolista después del empate ante el Rossonero y tuvo un duro calificativo con el jugador: “Creo que el chico entendió muy bien que cometió un error, porque cuando hablas con ‘yo’, ‘yo’, ‘yo’ y no con ‘nosotros’ significa que estás pensando sólo en que eres egoísta”.

El delantero brasileño se había enfadado por su falta de oportunidades: “Soy un profesional, trabajo cada día y quiero jugar. Pero no tengo minutos, pierdo el tiempo”. Estos dichos habían tenido espacio luego de haber sido relegado al banco de suplentes por Harry Kane, Son Heung-Min y Dejan Kulusevski en la ofensiva. Después del Mundial, solo ha jugado 10 partidos con 327 minutos disputados. La incorporación que llegó al club para este curso acumula 2 goles y 3 asistencias en 25 encuentros.

Sin vida en la Premier League y con su entrenador en la cuerda floja ya que finaliza su contrato a fin de temporada, Tottenham cerrará su 16° año sin títulos en sus vitrinas y el único objetivo pasará por intentar conseguir el cuarto puesto en la Premier League para clasificar a la siguiente Champions. Actualmente, ocupa esa plaza con 45 puntos, pero Liverpool y Newcastle son los equipos que le respiran en la nuca, ambos estarían clasificando a la UEFA Europa League.

