Richarlison apuntó contra Antonio Conte tras la eliminación del Tottenham de la Champions: “Pierdo mi tiempo, esta temporada es una mierda”

Richarlison disparó contra Conte tras la eliminación de Champions

La eliminación del Tottenham a manos del Milan en los octavos de final de la Champions League resultó ser un duro golpe para el equipo de Antonio Conte, que no pudo resolver de local un partido al que llegaban perdiendo por la mínima.

Las primeras críticas para el técnico italiano no tardaron en llegar, pero nadie se iba a imaginar que iban a salir de la boca de una de las estrellas del equipo apenas terminado el encuentro. “Estamos fuera de la máxima competición de clubes. El equipo no puede jugar así sin marcar un gol. Hay que sacar al equipo adelante, sobre todo en la segunda mitad”, afirmó un Richarlison muy disgustado con el planteo de su entrenador en la zona mixta.

Desde su arribo al Tottenham, el delantero brasileño no pudo acomodarse en el equipo sobre todo por la presencia de Harry Kane como atacante central. Para este duelo, Conte lo hizo entrar en el minuto 70 por Emerson Royal y el jugador fue tajante: “No hay mucho de qué hablar. Creo que debería haber jugado y no estar llorando ahora”.

“No entendí la decisión de Conte de dejarme afuera del equipo titular. Estaba en un gran momento, jugué bien contra West Ham y Chelsea, pero me volvió a poner en el banco. El martes me probó en el once inicial y luego al banquillo, otra vez…”, comentó.

Richarlison empezó en el banco de suplentes (Reuters)

“Esta temporada esta… disculpa la palabra, está siendo una mierda porque no tengo minutos. Tuve una lesión también, pero cuando entro al campo doy la vida”, remarcó y añadió: “Soy un profesional, trabajo cada día y quiero jugar. Pero no tengo minutos, pierdo el tiempo”.

“Lo que nos queda ahora es solo la Premier League. Es entrenar más y esforzarse en el próximo partido. Faltan 20 partidos más o menos, enfocarnos en esos partidos, hacer la mayor cantidad de goles posibles porque el club me pagó caro (58 millones de euros) y no correspondí en el campo. Ahora ir para casa, descansar, mañana tenemos entrenamiento y vamos a ver si juego de titular en el próximo partido”, sentenció.

Serán 16 los años que el Tottenham estará sin ganar un solo trofeo, con todas las competiciones perdidas en marzo y con el único objetivo que es intentar conseguir un cuarto puesto en la Premier League para clasificar a la siguiente Champions.

Este miércoles, con el frío y la lluvia arreciando en la capital inglesa, el Tottenham creyó que su afición y su artillería sería suficiente para pasar por encima de un Milan que trajo un notable 1-0 de la ida y que jugó a encerrarse todo el partido, sin embargo, en el Hotspur Stadium no pasaron del 0-0.

Del lado contrario, once años después, el Milan regresó a los cuartos de final de la Champions, volvió a sentirse un grande y a pelear por un título que se le resiste desde 2007.

