Daniel Passarella rompió el silenció y confirmó que irá al Monumental: “No fui el culpable del descenso de River Plate”

El ex presidente de la institución aseguró que él no fue el culpable

Daniel Passarella habló por primera vez desde que fue invitado por River Plate al homenaje a los campeones del mundo que se realizará el domingo en el Monumental. El ex capitán de la selección argentina, que fue campeón de 1978 y 1986, confirmó que regresará al club y recordó su última etapa que lo vinculó al Millonario en su rol de presidente de la institución entre diciembre de 2009 y 2013.

En diálogo con el programa Líbero, de TyC Sports, se mostró feliz de haber sido invitado: “Voy a estar sí. Siento ganas de estar, junto a los jugadores del ‘78 y el agasajo que nos hace el club, nos parece buenísimo”. Cabe recordar que la dirigencia ha llamado a todos los futbolistas vinculados a River Plate que han conquistado los Mundiales de 1978 y 1986 y la mayoría ha confirmado su presencia. “Tengo ganas de ver a todos, ya hablé con algunos que sé que van a estar. Hablé con el Pato (Fillol)”, comentó alegre.

“Tomé la invitación como una cosa sana y decidí ir. Unos días antes pensé, cuando me hicieron un homenaje en Junín, y parece que con eso hice que se acercara la gente de River para el homenaje. Yo pensaba lo que sería el homenaje en la cancha de River”, contó al recordar el reconocimiento que recibió por parte de Sarmiento el sábado pasado cuando levantó una réplica del trofeo de la FIFA y fue aplaudido por todo el estadio.

Passarella explicó que ha vuelto al club en estos años después de haber dejado la presidencia, pero que lógicamente será el primer homenaje del que formará parte. Ante esto, fue consultado sobre cómo cree que será recibido por la parcialidad Millonaria ya que hay quienes lo reconocen por su ciclo como futbolista y entrenador y están quienes tienen más presente su rol como presidente que quedó marcado por el descenso del club a la segunda división en 2011. “Cada uno agarra por su camino, yo el único peso que tengo es que nos fuimos con River al descenso, pero es larga esa historia. Es acostumbrarse a vivir con eso encima. Todavía me sigo acostumbrando, pero sé que no fui el culpable”, sostuvo además de admitir que tal vez los más jóvenes no lo aplaudan el domingo y adelantar que sí será ovacionado por quienes lo disfrutaron como futbolista.

Al ser consultado puntualmente sobre aquella etapa, el Kaiser confirmó que fue real su pelea con Julio Humberto Grondona, quien por entonces era presidente de la AFA, y a quien en una reunión de comité ejecutivo, luego de la derrota en un Superclásico ante Boca Juniors, le dijo: “Vos te tenés que ir a vos te comió el tiempo”. Sin embargo, eligió ni siquiera nombrarlo: “De la dirigencia no voy a hablar. La persona que tendría que estar no está en la charla”. A su vez, evitó sembrar dudas sobre la posible influencia de Grondona en aquella campaña del cuadro de Núñez que acabó con el descenso: “No tengo sospechas, no tendría que sospechar de eso”.

Por otro lado, se mostró muy conmocionado por el título conseguido por la selección argentina en Qatar: “Fue una emoción grande ver a Argentina campeón y una felicitación grande a Messi porque supo llevar a los muchachos a la manera que tenían que jugar. Fue el jugador más importante del Mundial. Los demás compañeros lo apoyaron mucho también, hicieron un gran esfuerzo y se dio todo como han querido. Cuando hacés un programa desde abajo pensás en llegar hasta arriba y ellos lo hicieron. Cuando nos tocó a nosotros también fue así. Se lo merece Messi, ha sido una emoción muy grande también para la gente que ha salido a festejar por todos lados y ese reconocimiento de la gente me gustó mucho, porque es algo difícil de conseguir”. Al ser consultado sobre si cree que Lionel ha sido el mejor futbolista argentino de todos los tiempo, no quiso hacer comparaciones y sostuvo que la actuación de Mario Kempes en 1978 y de Diego Maradona en 1986 también han sido extraordinarias.

En relación a la muerte de Diego, en 2020, evitó explayarse demasiado: “Fue una desgracia, no la esperaba por la edad que tenía”. También aprovechó para elogiar a César Luis Menotti, quien lo convirtió en el capitán más joven de la Albiceleste en un Mundial, cuando le dio la cinta con 25 años: “Con Menotti hablo todas las semanas. Fue el papá del fútbol”.

En la charla, Passarella también llenó de flores a Marcelo Gallardo, quien además de haber sido su futbolista estrella en River Plate y en la selección argentina en el Mundial de 1998, fue su amigo a tal punto que él es el padrino del hijo mayor del Muñeco: “Gallardo, creó un equipo que nadie quería jugar contra ellos”. Además, recordó: “A Gallardo le ponían a Bonavena de frente y se agarraba a trompadas. Por ser chiquito no se dejaba estar, era bravo y es bravo”.

De esta manera, el Kaiser confirmó que regresará al Monumental acompañado de varias glorias de la institución, familiares y amigos. El domingo, en donde además el club de Núñez inaugurará las obras de su estadio, habrá expectativa por ver cómo los hinchas recibirán a quien supo ser uno de sus máximos ídolo, aunque su ciclo como presidente forma parte de las hojas más negras de su historia.

