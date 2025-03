Colidio cambió silbidos por aplausos en el Monumental: el golazo para darle la victoria a River y su pedido de disculpas

River Plate sacó adelante un partido complejo ante Atlético Tucumán para intentar olvidarse de la derrota ante Talleres por la Supercopa Internacional y acercarse a la cima de la Zona B del Torneo Apertura. Facundo Colidio (erró un penal en Paraguay) cambió silbidos por aplausos con su gol a los 78 minutos, que le dio los tres puntos al Millonario y selló el regreso a la victoria en el campeonato.

El ex delantero de Tigre cedió un balón desde la derecha hacia la posición de Franco Mastantuono y se reacomodó en la cancha. El juvenil le devolvió la pelota en el último tercio, Colidio dejó que corriera para acomodarse a su perfil zurdo, el menos hábil, y sacudió un potente remate que se metió pegado al palo izquierdo de Tomás Durso.

El atacante se fue a un rincón para celebrarlo con mucha euforia junto a todos sus compañeros. Fue su tercer tanto en ocho partidos del torneo, luego de marcarle un doblete a Independiente en la cuarta fecha, también en el Monumental. Fue una redención para el delantero, que había fallado un penal decisivo en la serie ante la T, ya que si hubiera marcado, la Banda se hubiese quedado con el título. Su floja definición le costó ser silbado por los hinchas en Núñez durante la lectura de la formación por los altoparlantes, junto a otros de sus compañeros como Manuel Lanzini y Miguel Borja.

* Los dichos de Colidio antes del encuentro

En la previa al partido, Facundo Colidio se refirió a ese yerro en La Nueva Olla de Asunción. “Me tocó errar a mí, como le tocó errar a dos compañeros (fueron tres: Matías Rojas, Gonzalo Montiel y Manuel Lanzini). Son penales, se pueden convertir o errar. Siempre pateé de la misma manera en mi carrera y, si hoy hay un penal, lo volvería a agarrar porque soy así”, declaró en charla con ESPN.

La anotación del 1-0 fue la antesala al cambio experimentado con los simpatizantes. El entrenador, Marcelo Gallardo, lo sacó de la cancha en la acción siguiente para permitir el ingreso de Ian Subiabre y, en su retirada del terreno de juego, Colidio levantó sus brazos en señal de disculpas por el disparo que privó a su equipo de ganar un nuevo trofeo. La devolución del público fueron aplausos para el joven que acumula 21 goles y 6 asistencias en 75 juegos con esta camiseta.

Nuevamente en charla con la transmisión oficial, detalló cómo fueron las horas posteriores a la caída contra Talleres: “Fueron días duros porque a nadie le gusta perder un campeonato, y habiéndolo tenido tan cerca de ganarlo. Fue una lástima, pero sabemos que River no te permite estar mal, tenemos que levantarnos enseguida. Tenemos muchas cosas importantes por adelante, tenemos que seguir”. Más adelante, amplió sobre la elección de su tiro en la tanda desde los doce pasos: “Soy el primero en querer meter el penal, que nos hubiese dado el título, pero no me puedo quedar con eso. Tenemos que levantar cabeza y seguir, porque River lo demanda”.

Su vital accionar dejó al Millonario en la segunda colocación de la Zona B con 18 puntos, por detrás del líder Independiente (20), y se afirma en la clasificación a los octavos de final del Apertura, a falta de siete fechas para el cierre de esta ronda. Su próximo rival será Deportivo Riestra este sábado desde las 16 (hora argentina), en condición de visitante.

* El resumen del triunfo de River Plate