Problemas para el PSG con su estadio: la decisión que tomó el club al complicarse la compra del Parque los Príncipes

El PSG no ha podido acordar la compra del Parque de los Príncipes y busca alternativas para su nuevo estadio (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

A los dueños del Paris Saint Germain seguramente les sorprendió que la compra del Estadio Parque de los Príncipes se pusiera tan cuesta arriba. La gestión qatarí ha inyectado grandes cantidades de dinero para transformar a esta entidad en una de las más poderosas del fútbol europeo, pero todavía no han logrado convencer a Anne Hidalgo, alcaldeza de París, para que les venda el reciento que utilizan como propio. Y han tenido que buscar alternativas.

Mientras atraviesan una profunda disputa con el Ayuntamiento de París, los dueños del PSG han optado por contratar dos intermediarios que les ayuden a encontrar opciones. Uno de ellos es la empresa Legends, que empieza a trabajar en un potencial cerramiento del Parque de los Príncipes por si finalmente logran convencer a las autoridades de la capital francesa.

Según ha informado L’Equipe, esta firma ya ha realizado trabajos similares con otros clubes de fútbol como Real Madrid, Liverpool, Manchester City o Tottenham; como también en Wimbledon y varias franquicias de la NFL como Las Vegas Raiders, Dallas Cowboys o New York Giants.

El segundo intermediario es la empresa Colliers, cuya función más específicamente será la búsqueda de nuevos terrenos para construir un moderno estadio que permita dar al club el salto estructural que buscan sus apoderados.

El PSG insistirá al Ayuntamiento de París para comprar el Parque de los Príncipes pero también busca otros sitios (REUTERS)

Esta contienda del PSG con el Ayuntamiento de París lleva varias semanas. La ciudad se niega a vender su estadio en el distrito 16, mientras que los inversores árabes empujan para lograr la adquisición del Parque de los Príncipes antes de encarar obras de renovación que pretenden ampliar su capacidad hasta 60.000 localidades (actualmente entran 47.000 personas). En L’Equipe apuntan que está previsto organizar una nueva reunión entre ambas partes para reanudar el diálogo.

Por el momento, el Paris Saint Germain se beneficia de un acuerdo a largo plazo para ocupar este estadio, pero su intención en el mediano plazo es adquirirlo. Aunque en entrevista con lectores del periódico Le Parisien, Anne Hidalgo indicó que eso no sucederá.

“El Parque de los Príncipes no está a la venta. Y no se venderá. Esta es una decisión definitiva y firme. Es una herencia excepcional para los parisinos”, indicó la alcaldeza. Por supuesto tenemos que ayudar al PSG en su deseo y necesitamos renovar, incrementar la capacidad y modernizar el estadio... Pero recordemos el contexto restrictivo: parte del estadio se encuentra sobre el periférico, entonces no podemos cavar hacia abajo”.

Fundado en 1970, el PSG comenzó a jugar en el Parc des Princes dos años después. Ahora el club pertenece al grupo inversor Qatar QSI, quienes consideran que la ampliación del estadio es parte crucial del desarrollo de su ambicioso proyecto. La institución ha invertido más de USD 90 millones en costos de mantenimiento y está comprometida a invertir más de USD 500 millones para convertirlo en uno de los recintos de más alto nivel en Europa. No obstante, la gran inversión solamente se haría si logran apoderarse de él.

