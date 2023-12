“No somos novios porque él no quiere”: la peculiar respuesta de Luis Enrique ante las versiones de roces con Kylian Mbappé

El entrenador del PSG habló ante la prensa en medio de los rumores sobre la mala relación que tiene con el delantero estrella del equipo francés

En la previa al duelo de la fecha 17 de la Ligue 1 entre el líder, PSG, y Metz, Luis Enrique brindó una conferencia de prensa en la cual los periodistas franceses fueron incisivos para indagar sobre la relación entre el técnico asturiano y el delantero estrella, Kylian Mbappé. La respuesta del ex seleccionador de España sorprendió a todos los presentes y no pasó inadvertida.

Durante la última semana, en la cual el elenco de la capital de Francia disputó la última fecha de la fase de grupos de la Champions League en Alemania ante el Borussia Dortmund (igualó 1-1 y avanzó a octavos de final) y repartió puntos por el campeonato local ante Lille, surgieron algunas versiones sobre el mal clima que habría entre Luis Enrique y Mbappé.

El primer cortocircuito se habría generado en territorio alemán, luego de la igualdad que dejó segundo al PSG en el parejo Grupo F de la Liga de Campeones. El técnico, sabiendo que una derrota dejaba eliminado a su equipo, pidió a sus jugadores cuidar el punto para poder avanzar y esta actitud fastidió a Mbappé. Incluso, al goleador del último Mundial se lo vio enojado y les dijo a sus compañeros que no sabía a qué jugaban, en una clara crítica a la orden que bajó Luis Enrique. Días después, tras marcar el 1-0 ante Lille por la Ligue 1, Kiki mostró una fría actitud al festejar su gol con indiferencia.

“Mi relación con Mbappé diría que es perfecta. No somos novios, pero casi. Más que nada porque él no quiere. No sé por qué me haces esta pregunta porque tengo cercanía en mis relaciones con casi la totalidad de los jugadores y con Kylian desde el principio es una persona muy cercana, bromista, siempre sonriendo. A mí también me gustan las bromas y tener una relación cercana, y es una relación muy buena. Aunque también entiendo que los que no juegan no están tan contentos”, replicó el español con seriedad en rueda de prensa.

Luis Enrique abraza a Kylian Mbappé luego del encuentro de Champions League entre PSG y Milan (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El español, de 53 años, precisó luego de que le consultaran sobre el cumpleaños que celebrará Mbappé el 20 de diciembre: “Va a cumplir 25 años, es súper joven, tiene la edad de mi hijo... Espero que aún tenga muchos éxitos, individuales y colectivos. Ojalá sea aquí en el PSG, su nivel es fantástico. Es una oportunidad tener un jugador como él en tu equipo, por lo que aporta. Sus estadísticas son impresionantes”.

Habrá que esperar al duelo del miércoles ante Metz en Parque de los Príncipes para seguir las reacciones del jugador y el entrenador del París Saint Germain. Por lo pronto, el equipo de la Torre Eiffel se mantiene en lo más alto del torneo con 37 puntos (11 triunfos, 4 empates y una derrota) y podría seguir aumentando la ventaja.