La “pesadilla” de Mbappé en el empate del PSG por la Ligue 1: de no salir a jugar el segundo tiempo y ver el partido en un palco a su “ruptura” con el DT

El empate sin goles del líder de la Ligue 1, París Saint-Germain (PSG), ante Mónaco por la fecha 24 del campeonato pasó a un segundo plano a partir de que Kylian Mbappé no salió a jugar la segunda parte con su equipo en el Estadio Luis II y, lejos de acompañar las acciones al lado de sus compañeros en el banco, vio el encuentro en un palco en compañía de su madre.

Te puede interesar: Tras anunciar su salida del PSG, Mbappé regresó al Parque de los Príncipes, tuvo una floja actuación y Luis Enrique lo sacó: “Soy muy exigente”

Según el diario francés L’Équipe, Mbappé, quien fue titular, se había quedado en un sector de la cancha durante la etapa inicial “tras un duelo con Guillermo Maripán”. Así reconstruyeron la sorpresiva salida del atacante en el entretiempo: “Al regresar al campo después de la ducha, el campeón del mundo de 2018 sonrió y afirmó que estaba bien con uno de sus interlocutores, antes de firmar autógrafos en el borde del campo. Llegó a sentarse en las gradas junto a su madre y mostró grandes sonrisas”.

La transmisión oficial lo captó a los tres minutos del complemento en una postura muy relajada. Se había sacado la indumentaria del partido, se vistió todo de negro y se lo vio hablando por teléfono, mientras sus compañeros ya disputaban el duelo. Más allá de esa molestia inicial con el defensor chileno, el periódico Le Parisien descartó que la modificación, por la cual ingresó Randal Kolo Muani, se deba a una cuestión física: “El francés se unió a su madre en la grada, vestido y sin cojear. Sonriendo, saludó al público y rió con sus seres queridos”.

Te puede interesar: La categórica condición que Kylian Mbappé le impuso al Real Madrid para cerrar su llegada y los impactantes números del contrato

Al término del compromiso, una de las primeras consultas al entrenador, Luis Enrique, giró en torno a la determinación de sacar al máximo goleador del campeonato francés (tiene 21 goles y el segundo es Alexandre Lacazette del Lyon con 12 tantos) en medio de su negativa a renovar el contrato con vencimiento a mitad de año. “Tarde o temprano no jugará con nosotros y tenemos que acostumbrarnos. Mi trabajo es tomar decisiones todo el tiempo. Esa es mi filosofía y voy a hacer lo que creo que es mejor para el equipo. No quiero discutir. Es mi decisión”, expresó en charla con Prime Video.

Kylian Mbappé se mostró adolorido tras un duelo con Guillermo Maripán (Valery HACHE / AFP)

En sintonía, declaró: “Llevo el tiempo suficiente en el fútbol profesional para saber que todo es importante en este tipo de clubes. Tarde o temprano tendremos que jugar sin él, así que intento buscar la opción que creo que es mejor para el equipo”. La entidad parisina jugará este martes desde las 17 (hora argentina) ante Real Sociedad por la revancha de los octavos de final de la Champions League en una eliminatoria que lidera gracias a la victoria del 14 de febrero pasado por 2-0 en Francia. Además, está primero en el torneo local con 55 puntos, posee 12 unidades de ventaja contra Brest, que debe jugar este domingo ante Le Havre.

Te puede interesar: Mbappé cenó con Macron a meses de dejar el PSG: el incisivo comentario del presidente al jugador y el recuerdo de la final del Mundial

Por otro lado, Le Parisien ofreció detalles sobre cómo se retiró Kiki del estadio: “Mbappé va a ver a la afición al trote: sin lesiones para el francés, que corre hacia la afición parisina y salta el cartel publicitario sin preocupaciones”. La decisión del DT provocó una sentencia de este medio: “Luis Enrique ha dejado claro esta vez su ruptura con su delantero estrella al decidir sacarlo durante el descanso”. Manifestaron que Donatello no tuvo “inspiración” y jugó 45 minutos de “pesadilla”.

La situación conflictiva entre Kylian y la institución tuvo una infinidad de capítulos en los últimos meses, que incluyó su separación del plantel en el comienzo de la temporada, pero llegó a su punto cúlmine cuando el campeón del mundo con Francia en 2018 comunicó que no extenderá su contrato, según lo informado por distintos medios de ese país sumado al periodista especializado Fabrizio Romano: “Kylian Mbappé ha comunicado al presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, que abandonará el club como agente libre. Los términos de su salida aún no se han acordado por completo, pero abandonará París en verano, ya que Kylian aún no ha cumplido sus compromisos con el club”.

Fue reemplazado por Randal Kolo Muani (Valery HACHE / AFP)

Cabe recordar que el PSG perderá más que un futbolista porque eligieron armar un equipo a su alrededor sin las presencias de Lionel Messi y Neymar con el agregado de marcharse libre sin dejarle un centavo al club después de haberlo comprado al Mónaco en una cifra cercana a los 140 millones de euros en 2017. Estuvo a punto de perderlo en 2022, pero negoció una millonaria ampliación de su vínculo: posee un salario anual de 72 millones de la moneda europea, según se desprendió de Le Parisien.

El futuro de Kylian Mbappé permanece en una absoluta incógnita porque no hay precisiones sobre cuál será su nueva camiseta a partir del 1 de julio, aunque Real Madrid nunca dejó ser una opción para su desembarco. Luis Enrique sigue sin encontrar su reemplazo y, más allá de tener casi resuelta la clasificación a cuartos de la Liga de Campeones, el sueño de quedarse con la Orejona en esta temporada se hará más complicado en el París Saint-Germain si su intención es prescindir de su As de espadas.