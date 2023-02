Un dirigente clave del PSG dio detalles de cómo siguen las negociaciones con Messi para renovar su contrato

Messi fue la figura del partido entre el PSG y Toulouse (Reuters)

El futuro de Lionel Messi continúa siendo una incógnita a cinco meses de que finalice su contrato con el PSG. Mucho se habla de cuál será su elección al momento de estampar su firma en un nuevo acuerdo ya que, con el pase en su poder, podría negociar con cualquier club que desee tenerlo.

Entre las opciones que más resonaron durante este último tiempo está la de su vuelta a Barcelona, una oferta millonaria para recalar en el fútbol árabe, la MLS y la renovación con el conjunto parisino.

Sobre ello se pronunció Luis Campos, el asesor deportivo de la institución francesa, en una entrevista con Téléfoot: “En este momento lo estamos discutiendo. Me gustaría mantenerlo en este proyecto”.

PSG quiere renovar el contrato de Lionel Messi (Reuters)

Desde su llegada a París en agosto del 2021, Lionel Messi fue de menos a más. Con una adaptación compleja tanto a nivel deportivo como personal, hoy La Pulga se convirtió en uno de los referentes e incluso debió hacerse cargo del equipo en varias ocasiones, sobre todo tras las ausencias de Neymar y Mbappé.

“En este momento estamos en discusión. Me gustaría mantenerlo en este proyecto, no puedo ocultarlo. Me encantaría que continuara. Estamos discutiendo en este momento para tratar de llegar a la meta, y seguir teniéndolo con nosotros”, afirmó Campos sobre las negociaciones de renovación con el capitán albiceleste.

Al mismo tiempo, también fue consultado por el presente de Mbappé, cuya presencia para enfrentar al Bayern Múnich por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League está en dudas por su lesión: “Perder a Kylian, por supuesto que es difícil. Lo vi muy triste después de su lesión. Pero ya lo he visto trabajar también de la mañana a la noche para acelerar su recuperación lo más posible. Es la personalidad de un triunfador, de alguien muy especial”.

Astuto, el asesor deportivo no cayó en el juego de palabras que se le presentó cuando le preguntaron si Mbappé era el mejor futbolista del mundo. “Ya es el mejor delantero…”, contestó en medio de las conversaciones para renovar con el rosarino.

Campos fue consultado por el presente de Mbappé (Reuters)

Para completar el tridente más peligroso de Europa, también hizo referencia a Neymar, de quien afirmó que desde que llegó al PSG no tuvo ninguna crítica para con el brasileño: “Siempre llega a tiempo, siembre de bueno humor. Este Neymar es un Neymar increíble”.

Finalmente, quiso llevar calma y quitarles presión a los referentes del plantel: “Las grandes estrellas no son capaces de ganar trofeos por si solas. Pueden ganar un juego, dos juegos o algunos juegos, pero necesitan a los otros miembros del equipo, de armonía”.

“Necesitamos que los jugadores tengan sentido colectivo. Hemos avanzado mucho, pero debemos seguir progresando. En cuanto lo disponga el entrenador, en cuanto pita el árbitro: todos juntos en la misma dirección como un equipo. Es la única manera de ganar”, sentenció.

