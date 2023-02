Escándalo entre dos boxeadores que se pelearon en un cine después de ver Creed 3

Dos boxeadores protagonizaron una pelea durante el estreno de Creed 3

Los boxeadores británicos Lawrence Okolie y Richard Riakporhe fueron protagonistas de un desafortunado episodio que se produjo durante el estreno europeo de la esperada película Creed 3 en el Cineworld Leicester Square.

Vomitó tras ser derribado y el árbitro decretó que perdió por KO: el particular desenlace en una pelea de boxeo Marquis Williams, quien debutaba en el profesionalismo, se quedó con la victoria en el primer round sobre Greer Márquez VER NOTA

El evento, al que asistieron varias figuras del deporte y el espectáculo, se vio empañado por una acalorada discusión que afortunadamente no pasó a mayores cuando ambos se cruzaron en el lobby de la boletería.

Entre los presentes estuvo el periodista Michael Benson, editor de la sección de boxeo del medio TalkSport, quien compartió una grabación del momento en cuestión a través de su cuenta de Twitter. Allí se puede ver el altercado que mantuvieron los dos púgiles antes de ser separados.

El desesperado pedido de la esposa de Atsu, el futbolista desaparecido en Turquía tras el terremoto: “El tiempo se está acabando” Claire Rupio pidió que se envíen más recursos para que los rescatistas puedan hacer su trabajo y salvar más vidas VER NOTA

En las imágenes se vio a ambos atletas dispuestos a pelear una vez que finalizó la película. En el video no queda claro cómo comenzó el episodio pero sí se pudo ver que uno de los que intervino fue el ex luchador y ahora promotor Spencer Fearon. También se pudo oír a Okolie decir: “Nada, no pasó nada. Ese chico es ligero, déjame manejar mi negocio en marzo y luego se lo mostraremos. Trabajo fácil”.

Okolie es el campeón de la categoría Crucero de la OMB

El púgil de 30 años se refirió a un hipotético cruce en el ring con su compatriota en la categoría de peso crucero. En principio Okolie, que tiene un registro de 18 victorias (14KO) y cero derrotas, deberá defender el título de peso crucero de la OMB ante David Light el próximo 25 de marzo.

Las escuchas de los dirigentes de Juventus en pleno escándalo: la opinión del fichaje de Higuaín La Vecchia Signora atraviesa una crisis institucional y sufrió la quita de puntos VER NOTA

Por su parte Riakporhe, con una marca de 16-0 (12KO), consiguió una oportunidad de pelear por ese cinturón después de vencer el mes pasado a Krzysztof Glowacki, a quien Okolie le ganó por nocaut en 2021 para obtener el título de campeón. Cabe señalar que tras superar a Glowacki, Riakporhe retó públicamente a Okolie en el cuadrilátero.

Si bien las declaraciones entre ambos durante estas semanas fueron con mucho respeto, este episodio seguramente hará que las cortesías queden a un lado de cara a un futuro enfrentamiento.

“Me estaba divirtiendo mucho con esa película, fue increíble. Estaba poniéndome al día con algunos amigos míos cuando vi a Lawrence salir de la nada y comenzar a hablar de mí”, explicó el boxeador de 33 años en diálogo con TalkSports.

“Sentí que me faltó el respeto, entró en mi espacio. Luego vi rojo, no sé qué pasó. Después de eso todos nos estaban separando. Escuché que el video se volvió viral. Fue lo que fue”, añadió.

“Lo bueno fue que nadie tiró golpes. Somos boxeadores profesionales, se supone que debemos comportarnos correctamente y no se ve muy bien, pero puedo hacerlo mejor, soy un ser humano. Lo mismo ocurrió con Okolie”, concluyó Riakporhe, quien espera tener una oportunidad de luchar por el título frente a él.

Seguir leyendo