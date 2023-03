Polémica en la F1: Red Bull acusó de plagio a Aston Martin y apuntó contra uno de sus ingenieros

La comparativa de los monoplazas

Apenas pasó una carrera dentro del Mundial de Fórmula 1 del 2023 para que se produjera la primera polémica del campeonato. Tras la victoria que consiguió Max Verstappen con Red Bull, fue el asesor de la escudería austríaca, Helmut Marko el que encendió las alarmas al acusar a Aston Martin de plagio.

“Hoy hemos tenido tres Red Bull en el podio, sólo que el último (en tercera posición) con un motor diferente”, ironizó el ex piloto en diálogo con Servus TV, haciendo alusión al podio en Bahrein, en el que los primeros dos puestos fueron para Red Bull (Verstappen y Pérez) y el tercero para Fernando Alonso.

Unas declaraciones a las que se sumó Checo Pérez en la conferencia de prensa posterior a la carrera: “Es bonito ver tres Red Bull en el podio”, bromeó mientras su compañero de equipo se reía por lo bajo.

No caben dudas de que los últimos campeones de la F1 comenzaron su carrera psicológica con el que creen que será su principal rival a vencer en este torneo. Tras lo hecho en la pretemporada y en la primera presentación oficial de los monoplazas en pista, Red Bull entiende que el AMR23 tiene muchas similitudes con su RB19 y que eso se debe a un motivo en particular.

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso durante el Gran Premio de Bahréin (AP)

Para esta temporada, además de contratar al experimentado piloto español, Aston Martin logró concretar la llegada de Dan Fallows, uno de los siete ingenieros procedentes de la escudería austríaca. Éste, sin embargo, lleva a Red Bull en su ADN después de haber pasado 16 años dentro de sus talleres y ser el principal aprendiz de Adrian Newey, considerado el mejor diseñador de todos los tiempos de la F1.

Fallows, que supo ser el jefe del departamento de aerodinámica de Red Bull, se convirtió ahora en el director técnico de Aston Martin y fue el principal arquitecto a la hora diseñar el nuevo monoplaza de la escudería británica.

“Si comparas los dos coches, el Aston Martin es el más similar al Red Bull. Hay razones para que eso sea así. No es solo Dan Fallows quien pasó a Aston Martin, sino también otros empleados. Obviamente tienen buena memoria”, dijo Marko y agregó dejando un manto de sospecha: “Es cierto, lo que Fallows tenía en su cabeza no se puede borrar. La copia del enfoque no está prohibida, pero ¿puedes copiar tan detalladamente sin tener documentación de nuestro coche?”.

Max Verstappen, en tanto, optó por ser más sutil en sus declaraciones pero mantuvo la misma línea: “Han contratado a mucha gente buena, así que supongo que sólo pueden mejorar. Creo que, para este año, es difícil decir si van a competir por el Mundial, pero las victorias en carrera definitivamente están sobre la mesa”.

Cabe destacar que la mejoría de Aston Martin de un año a otro fue realmente sorprendente. Un ejemplo para demostrarlo fue el cambio de velocidad que se produjo en el GP de Bahrein del 2022 al 2023, el cual se recortó a 2,4 segundos.

Además de Fallows, Aston Martin cuenta con otros grandes ingenieros en el equipo, entre ellos Andrew Alessi (actual jefe de operaciones técnicas), Eric Blandin (ex ingeniero de Mercedes), Luca Furbatto (ex Alfa Romero) y Tom McCullough.

