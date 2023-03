Exclusivo: cómo fueron los primeros trabajos de Franco Colapinto en Williams y en qué circuitos probó en el simulador de Fórmula 1

Colapinto comienza este fin de semana su segunda temporada de Fórmula 3 (@OfficialMPteam)

Después de 20 años un argentino vuelve a integrar una estructura de Fórmula 1. Se trata del bonaerense Franco Colapinto, cuyo ingreso a la academia de pilotos de Williams fue confirmado en enero y hay mucha expectativa por su temporada que este fin de semana comenzará con la Fórmula 3 en Bahréin y como a lo largo del campeonato compartirá los fines de semana con la Máxima. Correrá con un Dallara del MP Motorsport, uno de los equipos más fuertes.

El joven de Pilar se radicó en Europa hace cinco años y su carrera deportiva la maneja una empresa europea llamada Bullet Sport Management, cuyos managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, lo acompañan a todos lados. Ellos consiguieron apoyo en la Argentina luego de su visita a principios de octubre. Allí lograron que se sumara YPF y que se mantenga el apoyo del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación con el logo de “Visite Argentina”.

De momento vive en Madrid y aún no sabe si se mudará a Inglaterra para estar más cerca de la base Williams en Grove, donde ya tuvo un par de visitas y actividades y hasta probó en el simulador de F1. En la previa a sus primeras carreras de 2023, el corredor de 19 años le contó los detalles a Infobae. Sus primeras pruebas con el equipo de F3, cómo vive la experiencia de integrar una estructura de la Máxima y lo que viene en un año que será crucial en su carrera. Este fin de semana clasificará el viernes a las 10 (hora de Argentina) y las carreras serán el sábado (6.15) y el domingo (5.50). Podrán verse por la señal Star +.

-¿Cómo fueron los tests en Bahréin?

-Fueron días positivos para trabajar con el equipo y seguir conociéndonos un poco más. Siempre es importante tener esos tres primeros días del año y empezar a trabajar juntos y empezar a entendernos un poco mejor. Cada equipo se verá en la qualy (clasificación) el viernes, pero, ahora bien, pudimos recopilar muchos datos e información.

-Un día estuviste quinto y el resto en otras posiciones, ¿eso a qué se debió?

-El último día nos costó con el auto y hubo mucho viento. Se ve que esto afectó más a unos que a otros, dependiendo de la puesta a punto que cada uno tenía. En Bahréin cambia mucho la pista por el viento, por la arena, el calor también, que es muy abrasivo y distinto a las pistas de Europa. Dentro de todo fueron tres días buenos. Hicimos muchas vueltas y tratamos de entender el auto, porque no hay mucha cantidad de tests durante el año y cada vuelta que se da en los ensayos de pretemporada va a servir mucho.

Colapinto Habla Sobre Los Tests De F3 Y El Arranque De La Temporada

-¿El auto es mejor que el del año pasado?

-Difícil de decirlo. Se siente diferente, pero mejor o peor, hasta que empiece la temporada es difícil de decirlo porque no sabés cómo están todos. Es un poco diferente para manejarlo. Será una temporada muy larga y tenemos que ser consistentes. En las carreras que no vayamos rápido tenemos que sumar puntos y tratar de maximizar lo que tenemos y hacer como hizo Martins (Victor) que fue campeón el año pasado.

-¿En qué notás la diferencia en el auto?

-El balance es diferente. Un auto tenía un poco más de potencial en una parte de la curva y el otro era diferente. El del MP en las curvas tiene un balance un poco mejor, con la degradación de las gomas también. Es difícil comparar porque pasó un año de que estuvimos en Bahréin y no va a ser siempre lo mismo. Seguramente el equipo del año pasado tenía un balance súper distinto. Es difícil comparar cuando pasa casi un año o cambian las gomas.

-¿Cómo llegás al arranque? ¿Se puede repetir la pole o pelear una victoria?

-Estoy bien, con confianza y enfocado. Después de veremos cómo se da, pero sin pensar en ningún resultado, haciendo lo mejor que se pueda.

-¿Cómo ves el campeonato de F3?

-Parecido al del año pasado. Prema, Trident, Hitech, los que ya sabemos y los pilotos de cada equipo van a estar muy fuertes. MP puede tener un gran año y están trabajando mucho y tengo buenas expectativas en lo que puede hacer el equipo.

-El director deportivo de Williams dijo que esperaba que pelees adelante. ¿Cómo manejás es presión?

-No. Yo siento mucha felicidad de estar en un equipo con tanta historia y poder ser parte de eso y más que nada disfruto este momento.

-¿Cómo vivís esto de cada vez que se publica algo tuyo sos viral?

-Es muy lindo que haya mucha gente que apoya y que se levanta temprano a ver las carreras. Me da fuerzas para obtener buenos resultados y darles una alegría a ellos. Tener todo ese aguante desde Argentina me da fuerza y te hace sentir que estás cerca de la gente.

Colapinto Revela Cómo Fueron Sus Primeros Días En Williams

Su presencia en el ámbito de la F1 produjo mucha expectativa en un país que no tiene un piloto corriendo en la categoría desde hace 22 años, cuando Gastón Mazzacane corrió cuatro Grandes Premios con la extinta escudería de Alain Prost. Hace dos décadas José María “Pechito” López integró el programa de desarrollo de pilotos de Renault, pero a fines de 2006 lo bajaron del proyecto por falta de presupuesto y ante las presiones de promover a Nelsinho Piquet en la Máxima.

La reciente confirmación de Colapinto en Williams fue un impacto pese a que la histórica escudería inglesa no es la otrora que supo dominar la F1 y que sigue buscando el camino definitivo hacia su recuperación financiera. En 2020 la familia del recordado Sir Frank Williams la vendió a Dorilton Capital, un grupo inversor estadounidense.

El integrar la academia de Williams le permitirá a Franco poder potenciar su desarrollo y aprendizaje al estar en contacto directo con una fábrica de F1 y las horas que ya está sumando en el simulador. No se descarta que gire algún viernes en las primeras tandas de los Grandes Premios.

-¿Cómo fueron tus primeros días en Williams?

-Estuve un par de días. Hice simulador. Hablé con gente del equipo con la que voy a tener una relación más cercana. Conocí la fábrica y vi los autos, cómo los arma el equipo, cómo desarrollan las partes del auto nuevo de este año. Hice un poco de gimnasio también. Fue un momento lindo porque es la primera vez que estoy en un equipo de F1.

-¿Qué te sorprendió?

-Al ser un equipo de F1 tiene mucha tecnología. La simulación se acerca mucho más a la realidad, son muy acertadas. Hay un montón de cosas para aprender de un equipo así, de la cantidad de información y de datos que pueden sacar de un auto y cómo pueden ir probando cosas en las simulaciones que tienen. Tratando de empaparme de la mayor información y de todo lo que pueda para en el futuro estar preparado si en cualquier momento me llega la chance de subirme a algún F1.

-¿Es posible eso o es prematuro?

-No se sabe.

-¿Cómo sigue tu cronograma con ellos? ¿Cuándo volverías?

-Cuando me necesiten. No es que debo ir cada tiempo determinado. Supongo que antes de mis carreras iré por mi preparación.

-¿En el simulador de Williams en qué circuitos probaste?

-En Bahréin, Barcelona y COTA (Austin).

-Después de 20 años un argentino está en una estructura de F1. ¿Te pellizcás todos los días, es un sueño hecho realidad?

-Llega un punto en el que uno quiere seguir avanzando. Ya soy parte de la academia. Quiero seguir creciendo dentro de Williams. Enfocado en lo que tengo que hacer en este caso la F3 y pensando en eso. Ojalá llegue alguna oportunidad en el futuro con Williams, pero metido en lo que tengo que hacer.

Franco en la base de Williams (Prensa Williams Racing)

Franco, en su primer año en la F3, obtuvo cinco podios producto de sus dos victorias en circuitos emblemáticos como los italianos de Imola y Monza, dos terceros puestos (Austria y Países Bajos) y una segunda colocación, en Hungría. Además, plasmó una pole positions en la primera fecha corrida en Bahréin. Terminó noveno en el campeonato y logró el 83,51 por ciento de los puntos de la escuadra Van Amersfoort Racing, con la que compitió.

Conoce muy el equipo MP Motorsport ya que bajo su esfera fue tercero en el campeonato de la Fórmula Renault Europea en 2020 y venció en 2021 en las dos carreras en la Fórmula Regional Europea, en el Circuito Red Bull Ring de Austria y en Valencia, España. Eso fue el puntapié para poder llegar a la F3 en 2022.

Franco fue campeón argentino de karting y se radicó en Europa en 2018. Al año siguiente logró el título en la Fórmula 4 Española con el equipo de Fernando Alonso. En 2020 fue tercero en la Fórmula Renault Europea y en 2021 culminó sexto en la Fórmula Regional. En todas esas categorías fue ganador. Luego de casi un lustro en el Viejo Mundo se ganó el respeto y consideración del ambiente internacional.

En las cincos tandas de ensayos de pretemporada en Bahréin, Colapinto logró un quinto registro como mejor resultado (@OfficialMPteam)

-¿Por qué se da esta explosión de pilotos argentinos en el exterior?

-Siempre los argentinos tuvieron un nivel bueno y es muy lindo que todos podamos tener la posibilidad con diferentes empresas. Con marcas de Argentina que nos empujen para correr en el exterior. Súper agradecido con el Gobierno y con la gente que apoya este proyecto como el de Canapino en la IndyCar, que era algo impensado hace unos años que un argentino pudiera estar ahí. Muy contento porque Agustín pueda estar en una de las categorías más importantes del mundo y que pueda representar al país.

-¿Qué cambió en vos en estos últimos cinco años desde que te radicaste en Europa?

-Un montón de cosas. Tantas experiencias y momentos. Uno va creciendo mucho más rápido. Cada año aprendo un montón de cosas nuevas. En los momentos complicados son los que uno más aprende. Estoy preparado y un poco mejor que el año pasado.

-¿Cuáles son esos momentos difíciles?

-Cuando no tuve una carrera buena.

-¿Cuánto vale el acompañamiento de María y Jamie?

-Mucho. Es como tener a mi familia más cerca y es una relación de muchos años. Que venimos construyendo y haciendo un camino que queremos los tres. Para mí es como si fuese mi familia y estoy súper agradecido de compartir mis días con ellos.

Franco en acción con el auto de Fórmula 3 (@OfficialMPteam)

-¿Cómo es la vida de un joven de 19 años en Europa?

-Una vida completamente diferente a lo que un chico de mi edad experimenta. Estoy viviendo solo desde los 14 años, pero lo disfruto y es un sacrificio que uno tiene que hacer por el deporte que uno elige y en mi caso es el automovilismo y me vine a Europa porque quise yo y mi familia me apoyó en eso. Capaz al principio era una locura, pero al final es lo que me trajo a donde estoy ahora. Es un sacrificio y son decisiones que uno toma para llegar a lo que uno quiere.

-Kevin Benavides dijo que sintió ese envión por el título de Argentina en Qatar. ¿Vos lo vivís igual?

-Soy un fanático del país. Cada vez que un argentino lo hace bien en el deporte que sea para mí es un orgullo festejarlo. El título de la Selección del año pasado fue lo más importante. Hace tantos años que no se ganaba un Mundial y no sabemos cuándo volverá a ocurrir y es muy lindo disfrutar de esta época. Mismo el Dakar con Kevin, que hizo una carrera bárbara. Me alegra que los atletas argentinos ganen en el exterior.

-¿Qué te genera Messi?

-Mucho respeto y admiración. Desde muy chico tuvo que pelearla un montón. Tiene un talento increíble y lo fue profundizando y trabajando muchísimo para llegar a ser el futbolista que es hoy en día. Ver cómo siguió empujando hasta el final y más después del primer partido, que se veía un poco complicado, pero él nunca se dio por vencido y tomó el liderazgo del equipo y lo sacó para adelante. Cómo siguió jugando para el país a pesar de que algunos argentinos dijeron que no tenía que jugar más. Cómo eso le patinó y en la cancha demuestra que sigue siendo el mejor del mundo.

-¿Y qué se siente estar en lo más alto del podio y que suene el himno?

-Es lo más lindo que suene el himno del país porque no sabés cuándo uno va a poder conseguir otra victoria y trato disfrutarla como si fuese la última. También porque ves lo que significa para todos los argentinos que te vean en un podio de F1. Ojalá que haya muchos de estos este año.

