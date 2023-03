Conmoción en la Fórmula 1 por la nueva confesión de Ecclestone: por qué Hamilton debería tener un título menos

El accidente a propósito generado por Nelsinho Piquet que facilitó el triunfo de Fernando Alonso en Singapur 2008

En medio de la polémica que generaron sus declaraciones sobre la definición del título de la Fórmula 1 de 1981 respecto de un supuesto perjuicio a Carlos Reutemann, otra vez Bernie Ecclestone sacudió al ambiente y removió heridas en los fanáticos sudamericanos. En este caso los brasileños por aquel campeonato de 2008 en el que por 38 segundos Felipe Massa fue campeón del mundo, pero Lewis Hamilton apagó el carnaval en el Autódromo de Interlagos José Carlos Pace y se llevó su primera corona.

Si bien Ecclestone ahora no apuntó a esa última carrera en el circuito paulista, confesó que la competencia en Singapur debió haberse anulado y que por eso Hamilton no debió haber sido campeón ese año. Por ende, para Bernie el único corredor con siete estrellas es Michael Schumacher.

Cabe recordar lo que ocurrió en el denominado “crashgate” en el que los popes de Renault, el jefe del equipo, Flavio Briatore, y el director técnico, Pat Symonds, le ordenaron a Nelson Piquet Jr. que chocara a propósito para facilitar el triunfo de su compañero de equipo, Fernando Alonso.

Alonso había vuelto al team francés luego de un conflictivo año en McLaren con el entonces debutante Hamilton. Ambos pilotos de McLaren perdieron el título a manos de Kimi Räikkönen y Ferrari, el último de Pilotos logrado por la Scuderia.

Agónica definición del campeonato de Fórmula 1 en 2008

Briatore fue uno de los artífices de la campaña de Alonso dentro de la F1 y tras su debut en Minardi pasó a las huestes de Renault. Pero aquel retorno de hace 15 años ya no fue en una escudería fuerte como la que el asturiano tuvo en 2005 y 2006, cuando batió nada menos que a Schumacher.

Fue así que Briatore quiso redimirse con Alonso y antes del primer Gran Premio de Singapur, junto a Symonds hablaron con Nelsinho, quien prestó su conformidad para llevar a cabo el plan que consistió en adelantar la parada de Alonso, obligar luego a un auto de seguridad y esto generar las detenciones de los pilotos que estaban adelante del español, que para esa carrera clasificó 15°.

Con las detenciones Alonso quedó primero y se llevó el triunfo en la primera carrera nocturna de la historia de la Máxima. Fue un hecho histórico, pero ese hito quedó en segundo plano cuando se reveló la estratagema de Briatore y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le aplicó una suspensión perpetua para ingresar a las carreras fiscalizadas por la entidad rectora. Sydmonds siguió trabajando en equipos de F1 y Nelsinho nunca más corrió en la categoría.

“Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien”, reveló Ecclestone, en testimonios tomados por F1-Insider.

Lewis Hamilton celebra aquel título de 2008 (Reuters/ Crispin Thruston)

“Teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera de Singapur en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato. Y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton”, confesó el magnate inglés, que en ese momento era el director ejecutivo de Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la F1 y que desde 2017 está a cargo de Liberty Media.

Si esa carrera se hubiese anulado nadie hubiese sumado puntos y a Hamilton no le hubiesen correspondido las 6 unidades. Massa no sumó porque resultó 13°.

“Incluso hoy día todavía me da pena Massa. Lo siento por él. Al final, ganó la carrera de casa en San Pablo y lo hizo todo bien. Fue engañado y no se llevó el título que merecía, mientras que Hamilton tuvo toda la suerte del mundo y ganó su primer campeonato”, sentenció.

En la última carrera del año corrida en Brasil, Massa hizo todo para ser campeón y con el apoyo de la torcida ganó la carrera. Hizo delirar a casi 100 mil compatriotas y por 38 segundos Felipinho fue campeón. Ese lapso fue entre que Massa cruzó la meta y Hamilton completó la carrera. El inglés era sexto en la última vuelta y no le alcanzaba para consagrarse, hasta que faltando tres curvas superó a Timo Glock (Toyota), quien venía perdiendo ritmo. El quinto puesto final le alcanzó al británico que en ese momento se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia con 23 años.

Felipe Massa fue campeón mundial por 38 segundos y luego vivió la gran frustración de su campaña (AP)

Hamilton llegó a 98 puntos y por uno le ganó a Massa. Pero si se hubiese anulado la carrera en Singapur, como plantea Ecclestone, no hubiese cosechado 6 puntos y la cuenta global a final de la temporada habría sido con 92 unidades para Lewis y 97 para Felipinho, que hubiese sido el campeón.

“Hoy habría hecho las cosas de otra manera. Por eso, para mí, Michael Schumacher sigue siendo el único campeón del mundo de récord, aunque las estadísticas digan lo contrario”, concluyó Ecclestone.

En las últimas semanas el ex dueño de la F1 fue el centro de la polémica por su testimonio en su serie Lucky (Afortunado) en el que reveló una historia de la definición de 1981 en la que el Lole Reutemann perdió la corona a mano de Nelson Piquet, que corría con Brabham, la escudería de Ecclestone: “Hubo mucha fuerza G por la forma en la que unieron las curvas. Después del primer día de prácticas era obvio que los pilotos iban a tener problemas con todo el dolor de cuello. Carlos habló con la masajista que se encontraba en boxes. Yo fui a ver a esta persona y después de una discusión financiera, decidieron favorecer a Nelson. No sé si alguna vez se lo dije a Carlos”. No queda claro el tema de la masajista, pero el magnate inglés reconoció un pago para que el brasileño fuera beneficiado.

Esto derivó en las críticas de Cora Reutemann, una de las hijas del recordado corredor, quien en diálogo con Infobae confirmó que elevará el reclamo para pedir que su padre sea proclamado campeón mundial y se le quite el título a Piquet. Su argumento también se basa en las irregularidades reglamentarias del Brabham BT 49 con el que el piloto brasileño aplastó en el Gran Premio de Argentina superando por más de 26 segundos a Reutemann. Cora quiere que se le anule ese triunfo al carioca en Buenos Aires y, con la quita de esos 9 puntos, el Lole sería el campeón. Ese certamen de 1981 terminó con 50 puntos para Piquet y 49 para Reutemann.

