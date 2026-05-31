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La advertencia de Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la F1 con Alpine

El piloto argentino analizó el posible rendimiento de los autos con los cambios impuestos por la FIA para el circuito en el Principado

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Franco Colapinto fue 13º el año pasado en Mónaco (@AlpineF1Team)
Franco Colapinto fue 13º el año pasado en Mónaco (@AlpineF1Team)

Franco Colapinto advirtió que el Gran Premio de Mónaco de 2026 será “100% más difícil” para los pilotos porque el debut de los nuevos autos de Fórmula 1 en el callejero del Principado combinará menor carga aerodinámica, comportamiento más impredecible en frenada y una entrega de energía que altera la forma de acelerar y llegar a las curvas.

La primera fecha europea de la temporada 2026 pondrá a esos monoplazas en un circuito urbano con muchas curvas y muy poco tiempo en línea recta. Ese escenario llevó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a eliminar la aerodinámica activa para minimizar riesgos y a limitar la velocidad máxima con un mapeado específico del motor.

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Esa restricción busca evitar velocidades excesivas en tres sectores concretos de Mónaco: la recta de boxes, el túnel y la subida hacia Massenet. El cambio modifica el equilibrio habitual del circuito, donde la precisión en tracción, frenada y paso por curva define buena parte del rendimiento.

Colapinto explicó a Motorsport que ya giró en el simulador y que una de las incógnitas pasa por la gestión energética. “Di algunas vueltas en el simulador. No estoy seguro de cómo va a ser el tema de la energía, pero por lo que sé, no se siente muy rápido en las rectas. De hecho, se siente muy lento porque en Mónaco tenemos un clip más temprano que en los circuitos normales”, dijo el piloto argentino de 23 años.

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Franco Colapinto trabajó en el simulador de Alpine esta semana (@francolapinto)
Franco Colapinto trabajó en el simulador de Alpine esta semana (@francolapinto)

El competidor del equipo Alpine describió un comportamiento poco habitual de los coches de 2026 en ese trazado. Según el corredor bonaerense, la velocidad punta resulta extraña porque todavía no hay datos reales, pero la sensación es de lentitud al final de las rectas y de mucha potencia a la salida de las curvas.

“Por supuesto, no tenemos datos reales todavía, y resulta un poco extraño lo lentos que somos en velocidad punta. Pero luego tenemos muchísima potencia a la salida de las curvas porque tenemos toda la entrega de energía disponible y después llega el clip”, afirmó el pilarense.

Esa secuencia, según el propio piloto, vuelve menos natural la conducción en un circuito que ya exige márgenes mínimos de error. “Eso hace que sea realmente extraño: tenés mucha potencia al salir de las curvas en un circuito bastante complicado, donde quizá normalmente habría que gestionar más, pero luego se es bastante lento al final de la recta. Veremos cómo resulta. Ojalá sea algo más natural y mejor”, añadió.

La respuesta directa sobre el nivel de dificultad fue tajante cuando le preguntaron si la menor carga aerodinámica de los autos de 2026 agravará el desafío en Mónaco. “Creo que va a ser mucho más difícil que el año pasado. 100%”, respondió Franco.

Pierre Gasly y Franco Colapinto afrontarán el próximo fin de semana la carrera en el Principado (@AlpineF1Team)
Pierre Gasly y Franco Colapinto afrontarán el próximo fin de semana la carrera en el Principado (@AlpineF1Team)

Para explicar por qué espera una carrera más exigente, Colapinto vinculó el comportamiento de los nuevos monoplazas con una situación ya observada esta temporada. El inicio de la carrera en Canadá, marcado por condiciones de poco agarre, ofreció una referencia de lo que podría suceder en las calles del Principado.

“Creo que podría resultar bastante desafiante, aunque algo parecido a lo que vimos al inicio de la carrera en Canadá. El comienzo de la carrera fue muy, muy complicado, con condiciones de poco agarre. Creo que en Mónaco, con estos autos, se ve cuánto estamos sufriendo en las frenadas y lo fácil que es bloquear las ruedas”, aseveró.

El diagnóstico del piloto no se limita a la falta de adherencia. También apuntó a un auto menos previsible en áreas decisivas para un trazado urbano como Mónaco, donde cada frenada y cada apoyo se resuelven a centímetros del muro.

“Siento que estos autos son un poco más impredecibles de lo que eran antes en términos de frenada, velocidad de llegada a las curvas, despliegue de energía, entre otros aspectos. Así que podría ser bastante complicado en Mónaco, pero estoy seguro de que eso también aportará emoción”, concluyó Colapinto.

Franco Colapinto viene de conseguir su mejor resultado en la F1 al ser sexto en Miami. En las últimas dos fechas superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, tanto en las clasificaciones como en las carreras principales. El año pasado el argentino finalizó 13º en Mónaco en lo que fue su segunda carrera en Alpine tras su vuelta a la Máxima.

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